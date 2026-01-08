Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long hoạt động thế nào sau khi bị phát hiện 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh?

Liên quan đến vụ việc Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại TP Hải Phòng trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đang được “phù phép” để thành thịt hộp bán ra thị trường.

Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Nguyễn Đại.

Trước đó nhiều tháng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hải Phòng) phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, tuồn đến kho của đơn vị chuyên làm đồ hộp nổi tiếng tại thành phố.

Nhóm đối tượng đã thu gom được hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đưa vào kho của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long (HaLong Canfoco), có trụ sở tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này đều đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Cơ quan công an xác định các đối tượng chuyên thu mua lợn ốm, lợn bệnh với giá rẻ. Sau đó, các đối tượng hợp thức hóa nguồn hàng bằng các giấy tờ của các cơ quan giết mổ đã đăng ký với cơ quan nhà nước để vận chuyển, phân phối nhanh nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Sáng 8/1, PV Dân Việt đã có mặt tại trụ sở Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long để gặp lãnh đạo Công ty tìm hiểu thông tin vụ việc. Tại phòng bảo vệ của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, một cán bộ (người này không cho biết tên và chức danh) của Công ty này cho biết, tất cả lãnh đạo của Công ty hiện tại đều không có mặt tại trụ sở vì lý do dịp cuối năm bận việc. "Công ty sẽ có thông tin sau về sự việc", vị cán bộ này cho biết.

Vị cán bộ này cũng cho biết thêm mọi hoạt động của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long vẫn diễn ra bình thường.

Mọi hoạt động của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long vẫn diễn ra bình thường. Ảnh Nguyễn Đại.

Cũng trong sáng 8/1, thông tin với PV Dân Việt một lãnh đạo của Sở Y tế Hải Phòng cho biết, ngày 15/9/2025 Sở Y tế nhận được Công văn số 13221/CQCSĐT-PC03 (Đ2) của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hải Phòng về việc phối hợp giải quyết vụ án hình sự.

Sau khi nhận được Công văn của Công an TP Hải Phòng, Sở Y tế đã có ý kiến trả lời. Theo đó đối với các hàng hóa nêu trong Công văn số 13221/CQCSĐT-PC03 (Đ2) có kết quả dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hải Phòng liên hệ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện công tác kiểm đếm, lấy mẫu xét nghiệm, tiêu độc, khử trùng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, đối với các nội dung có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm do ngành y tế quản lý, Sở Y tế sẽ cử cán bộ phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hải Phòng để giải quyết, xử lý vụ án.