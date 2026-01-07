Hội đồng Vàng thế giới đưa dự báo mới về giá vàng

Giá vàng đã liên tục tăng những ngày đầu năm 2026 trong bối cảnh bất ổn tại Venezuela lên đỉnh điểm sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống nước này. Chỉ trong phiên giao dịch ngày 5/1 tại thị trường Mỹ và châu Âu (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), vàng giao ngay đã ghi nhận mức tăng tới gần 118 USD/ounce.

Sang đến phiên sáng nay, tính đến 9h30 sáng theo giờ Việt Nam, kim loại quý này tiếp tục tăng thêm khoảng 10 USD, đang giao dịch quanh 4.460 USD/ounce.

Trong nước, sau khi tăng mạnh tới 4,3 triệu đồng mỗi lượng phiên hôm qua, sáng nay, vàng SJC tiếp tục tăng thêm 900 nghìn đồng mỗi lượng, lên mức 156,0 – 158,0 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn các thương hiệu cũng ghi nhận mức tăng thêm khoảng 1 – 1,5 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, nhẫn SJC 999.9 đầu giờ sáng niêm yết tại 151,0 – 154,0 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 152,0 – 155,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 152,5 – 155,5 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 155,0 – 158,0 triệu đồng/lượng…

Bất ổn địa chính trị có thể tiếp tục là động lực chính của giá vàng trong năm nay

Trong báo cáo Giám sát Thị trường Hàng tuần mới nhất, các nhà phân tích của Hội đồng vàng Thế giới (WGC) đã đưa ra các nhận định về triển vọng kim loại quý sau những bất ổn mới tại châu Mỹ.

WGC lưu ý rằng giá vàng đã giảm trong tuần cuối cùng của năm 2025, song vẫn kết thúc năm 2025 với mức tăng 67%, hiệu suất mạnh nhất kể từ năm 1979.

Sự điều chỉnh giảm của vàng có thể liên quan đến việc tái cân bằng danh mục đầu tư cuối năm trong bối cảnh đợt tăng giá ấn tượng vào năm 2025 cũng như khả năng chốt lời, điều này đã làm giảm đà tăng của vàng. Dù vậy, các chuyên gia nhận định, xu hướng cốt lõi của kim loại quý này vẫn được đánh giá là tăng.

Các nhà phân tích cho biết hành động quân sự cuối tuần qua của Mỹ chống lại Venezuela cho thấy sự bất ổn địa chính trị có khả năng tiếp tục là động lực chính thúc đẩy nhu cầu và biến động giá vàng trong năm nay, giống như năm 2025.

Tuy nhiên, tác động đến vàng trong trung hạn không rõ ràng lắm. Giá dầu đang được mọi người quan tâm hiện nay, nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc tăng sản lượng còn phải mất nhiều năm và tốn hàng tỷ đô la nữa. Thêm vào đó, vị thế hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI đang ở mức rất thấp. Dầu và đồng đô la Mỹ có thể là yếu tố then chốt quyết định biến động giá vàng trong tuần này.

WGC cũng cho biết các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao những diễn biến tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2026 – cả về nhân sự và lãi suất. Ứng cử viên cho chức chủ tịch Fed mới – người mà ông Trump vẫn chưa công bố – có thể sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong việc giảm lãi suất, so với các dữ liệu kinh tế sắp công bố.

Cùng với đó, sau đợt tăng giá mạnh nhất của vàng trong 46 năm qua, việc tái cân bằng các chỉ số hàng hóa cũng là một vấn đề quan trọng khác cần theo dõi. Theo đó, các quỹ chỉ số hàng hóa có thể sẽ cần bán một phần lượng vàng nắm giữ dựa trên giá cuối năm 2025 và mục tiêu tỷ trọng năm 2026, điều này có thể tạo ra một số biến động trong ngắn hạn.

Về khía cạnh kỹ thuật, các nhà phân tích của WGC cho biết đợt tăng giá mạnh của cả vàng và bạc đã đột ngột đảo chiều vào cuối tháng 12. Phân tích kỹ thuật cho thấy có khả năng giá đã đạt đỉnh và giai đoạn tích lũy có thể xuất hiện. Tuy nhiên, nếu giai đoạn tích lũy thực sự diễn ra, nó cũng sẽ chỉ được xem là sự tạm dừng trong xu hướng tăng chính.