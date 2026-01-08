Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 156,100 Bán 158,100

PNJ Mua 153,000 Bán 156,000

Tỷ giá

USD Mua 26,051 Bán 26,381

EUR Mua 29,888 Bán 31,464

Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Một loạt siêu thị thông báo thu hồi đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống

Sự kiện: Thông tin thị trường

Đồ hộp Hạ Long là thương hiệu thực phẩm lớn nên được phân phối rộng khắp, từ siêu thị đến kênh online.

Công an TP Hải Phòng mới đây đã khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh vào Công ty CP đồ hộp Hạ Long, gây rúng động dư luận bởi đây là thương hiệu lâu đời, kênh phân phối rộng rãi. 

Sáng 8-1, MM Mega Market Việt Nam cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, MM Mega Market Việt Nam đã chủ động rà soát và tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống. 

Cụ thể, toàn bộ các sản phẩm của đồ hộp Hạ Long đều bị thu hồi, không riêng các dòng sản phẩm có sử dụng nguyên liệu thịt heo.

Một số sản phẩm của đồ hộp Hạ Long bán online

Một số sản phẩm của đồ hộp Hạ Long bán online

MM Mega Market Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm cho khách hàng.

Trong khi đó, phản hồi ban đầu từ bộ phận thu mua của Central Retail (siêu thị GO!, Tops Market và mini go!,…) thì hệ thống bán lẻ này không nhập hàng từ nhà cung cấp đồ hộp Hạ Long.

Các siêu thị khác đang rà soát trên hệ thống trước thông tin vụ việc tại đồ hộp Hạ Long.

Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người tiêu dùng đã vào Fanpage "Đồ hộp Hạ Long" với 6.800 người theo dõi để thả bình luận bức xúc và thả biểu tượng phẫn nộ nên trang này hiện đã khóa bình luận.

Quản trị kênh cho biết sẽ có phản hồi chính thức xung quanh thông tin công an công bố.

Khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long
Khởi tố 9 bị can liên quan vụ tuồn hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vào Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tin-ảnh: Ngọc Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/01/2026 10:08 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN