Vụ 120 tấn thịt heo bệnh: Đồ hộp Hạ Long từng đạt giải thưởng "Top 50 doanh nghiệp mạnh ASEAN"

Vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng phát hiện và xử lý vụ việc hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) đang gây rúng động dư luận.

Đồ hộp Hạ Long nổi tiếng như thế nào?

Điều đáng nói, số thực phẩm này được tập kết ngay tại trụ sở chính số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) để phục vụ chế biến.

Trụ sở chính cũa công ty Đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng

Theo cơ quan chức năng, trong số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh kể trên, khoảng 2 tấn đã bị đã được sản xuất thành phẩm. Hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm và xác định phạm vi ảnh hưởng tới thị trường tiêu dùng.

Halong Canfoco hay Đồ hộp Hạ Long không phải là cái tên xa lạ với người tiêu dùng Việt. Tiền thân của công ty là Nhà máy Cá hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957, được xem người tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp chế biến thực phẩm tại Việt Nam.

Cổ đông lớn nhất hiện nay của Đồ hộp Hạ Long là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP, nắm giữ 27,75% vốn điều lệ. Cơ cấu cổ đông khá cô đặc, với sự tham gia thấp của nhà đầu tư nước ngoài (chỉ 0,7%).

Trải qua gần 7 thập kỷ phát triển, doanh nghiệp này đã xây dựng được một hệ sinh thái với 3 nhà máy và chi nhánh tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Tháp. Cụ thể, công ty sở hữu 3 công ty thành viên là Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đồng Tháp.

Các sản phẩm của công ty, đặc biệt là các dòng đồ hộp như pate gan, pate "cột đèn" Hải Phòng, thịt kho tàu hay bánh mì heo hai lát... đã trở thành món ăn quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Việt.

Trên website chính thức và các phương tiện truyền thông, Halong Canfoco luôn khẳng định tôn chỉ hoạt động là tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và các chuẩn mực quốc tế khắt khe để xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới.

"Là doanh nghiệp sớm niêm yết trên thị trường chứng khoán (mã CAN) Halong Canfoco luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực và điều kiện khắt khe về các tiêu chí chuyên môn trong thực hành sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm, cùng nhiều tiêu chuẩn của quốc tế về xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm"- Công ty Hạ Long khẳng định trên website, trong khi tình hình hiện tại lại trái ngược.

Doanh nghiệp này còn đạt nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Mới đây nhất, năm 2024, Halong Canfoco nhận giải thưởng "TOP 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2024". Doanh nghiệp này cũng vừa được Vietnam Report vinh danh trong bảng xếp hạng "TOP 5 Doanh nghiệp uy tín ngành thực phẩm Việt Nam 2025".

Danh mục sản phẩm của HaLong Canfoco

Lãi mỏng, cổ phiếu lao dốc

Về tình hình kinh doanh, doanh nghiệp này niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội từ năm 2001 với mã CAN, nhưng suốt hơn 20 năm qua, vốn điều lệ vẫn "dậm chân tại chỗ" ở mức khiêm tốn 50 tỉ đồng.

Gần đây, hoạt động kinh doanh của công ty có dấu hiệu khởi sắc khi báo cáo 9 tháng đầu năm 2025 ghi nhận lãi ròng khoảng 11 tỉ đồng, đảo chiều ngoạn mục so với mức lỗ cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng là doanh nghiệp vẫn duy trì truyền thống trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn, với mức chi trả gần nhất là 1.200 đồng/CP.

Để mở rộng quy mô, tháng 12-2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty đã thông qua kế hoạch phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỉ lệ 1:1) với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Mục tiêu nhằm tăng vốn điều lệ lên 100 tỉ đồng để đầu tư nhà máy mới và bổ sung vốn lưu động.

Được biết, nhà máy hiện hữu tại số 71 Lê Lai, TP Hải Phong- nơi vừa phát hiện kho thịt heo nhiễm bệnh, nằm trong diện phải di dời do quy hoạch chuyển đổi sang đất cây xanh công cộng của thành phố.

Tuy nhiên, "cú sốc" thực phẩm bẩn đã giáng một đòn mạnh vào kỳ vọng phục hồi của doanh nghiệp.

Phản ứng trước thông tin tiêu cực, cổ phiếu CAN trên thị trường chứng khoán sáng 8-1 lập tức bị bán tháo, rơi về mức 27.900 đồng/cổ phiếu, bốc hơi khoảng 10% giá trị. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn hoàn kim năm 2023 với gần 70.000 đồng/cổ phiếu.