Chủ thương hiệu 'Patê cột đèn Hải Phòng’ lên tiếng lùm xùm về 120 tấn thịt lợn

9 bị can bị khởi tố không phải người của công ty

Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện đường dây thu mua thịt lợn bị nhiễm bệnh dịch tả châu Phi, sau đó chế biến thành thực phẩm đóng hộp.

Những người này đã thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Đáng chú ý, số thịt được xác định đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi.

Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã lập biên bản, niêm phong, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ hơn 120 tấn thịt nhiễm bệnh.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 9 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng phát hiện đường dây thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh đưa vào kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: FB Halong Canfoco

Giải trình sự kiện liên quan đến nội dung này ngày 8/1, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho biết: Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ và khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến việc thu mua thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, làm giả và hợp pháp hóa hồ sơ, giấy tờ kiểm dịch để đưa lô nguyên liệu này vào lưu thông.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long giải trình rằng toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố nêu trên đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

"Công ty là bên có liên quan trong vụ việc với tư cách là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh", công ty này cho biết.

Ngay sau khi phát hiện sự việc (tháng 9/2025), Canfoco đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra; nghiêm túc thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Công ty này xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên công ty vẫn khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường; các sản phẩm của công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ.

Nhà máy của Công ty này hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000, và chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

"Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không phát sinh gián đoạn trọng yếu", công ty này cho biết.

Doanh thu gần nghìn tỷ

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long (HNX: CAN) được biết đến là doanh nghiệp tiên phong trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm tại Việt Nam.

Halong Canfoco được thành lập năm 1957 tại Hải Phòng. Sau gần 70 năm hoạt động, với khẩu hiệu “tinh hoa của hương vị truyền thống”, doanh nghiệp đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm như: cá, thịt, xúc xích tiệt trùng, chả giò... Trong đó, có sản phẩm nổi tiếng là “Patê cột đèn Hải Phòng”.

Các sản phẩm đồ hộp của Halong Canfoco không chỉ phủ khắp thị trường Việt Nam, mà còn được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Á và châu Phi.

Doanh nghiệp từng nhận giải thưởng Top 50 Thương hiệu mạnh ASEAN 2024, Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2024...

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, doanh thu của Halong Canfoco đạt 179,6 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 43,3 tỷ đồng, tăng 13%.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu của Halong Canfoco đạt 486,9 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ. Dù doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn đạt 11,5 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh được công bố, doanh thu của Halong Canfoco trong những năm gần đây suy giảm đáng kể. Cụ thể, năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp này đạt hơn 864 tỷ đồng, năm ghi nhận doanh thu cao nhất trong giai đoạn từ 2017 đến nay.

Tuy nhiên, sang năm 2022 doanh thu tụt xuống còn 806 tỷ đồng và năm 2023 giảm về gần 742 tỷ đồng. Năm 2024, doanh thu của Halong Canfoco tiếp tục sụt giảm, chỉ đạt gần 682 tỷ đồng.

Đồ hộp Hạ Long nổi tiếng với sản phẩm Patê cột đèn Hải Phòng. Ảnh: Halong Canfoco

Đầu tháng 12/2025, Halong Canfoco đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 và thông qua toàn bộ tờ trình, trọng tâm là kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành thêm 5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 100 tỷ đồng.

Giá bán dự kiến 15.000 đồng/cp, thấp hơn rất nhiều so với thị giá hiện tại trên thị trường (27.900 đồng/cp vào sáng 8/1/2026). Cổ phiếu phát hành mới không bị hạn chế chuyển nhượng và thời gian thực hiện trong năm 2026, HĐQT được ủy quyền lựa chọn thời điểm phù hợp.

Tổng số vốn thu về có thể đạt 75 tỷ đồng. Theo đó, công ty dự kiến dùng 50 tỷ đồng cho dự án xây dựng Nhà máy sản xuất đồ hộp; phần còn lại 25 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động để thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác.

Trước đó, để bảo đảm hoạt động liên tục, cổ đông công ty đã thông qua việc thuê lại lô đất rộng 2ha tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ tại phường Đông Hải (TP Hải Phòng) để xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm.

Trên diện tích đất này, công ty sẽ triển khai Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp Hạ Long Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 166 tỷ đồng. Cơ cấu vốn bao gồm khoảng 83,7 tỷ đồng vốn tự có và hơn 82,2 tỷ đồng vốn vay tín dụng.

Nhà máy mới được thiết kế với hai phân khu sản xuất chính, hướng tới tổng doanh thu 600 tỷ đồng/năm khi đi vào hoạt động ổn định. Trong đó, phân xưởng đồ hộp thịt, xúc xích có công suất 10 triệu sản phẩm/năm, doanh thu dự kiến 300 tỷ đồng; phân xưởng đồ hộp rau, quả với công suất 10 triệu sản phẩm/năm, doanh thu dự kiến 300 tỷ đồng.

Dự án dự kiến khởi công vào quý II/2026 và chính thức đi vào hoạt động từ quý II/2027.