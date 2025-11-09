Vừa tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng, VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhắm loạt dự án lớn

VinSpeed tăng vốn hơn 5 lần chỉ sau nửa năm

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 5/11 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 33.000 tỷ đồng. Theo dữ liệu được công bố, trong lần tăng vốn này, cơ cấu vốn của VinSpeed bao gồm 22.200 tỷ là tiền đồng Việt Nam và 10.800 tỷ đồng là tài sản khác.

Trước đó, ngày 3/11, VinSpeed đã nâng vốn từ 15.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng thông qua sáp nhập CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long. Trong đó, 20.400 tỷ đồng là tiền đồng Việt Nam và 10.800 tỷ đồng được giải trình là tài sản khác. Ông Phạm Thiếu Hoa (sinh năm 1963) giữ vị trí Tổng giám đốc, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo kế hoạch sáp nhập, toàn bộ 243,46 triệu cổ phiếu Vingroup (VIC) do Hưng Long nắm giữ sẽ được chuyển sang VinSpeed. Sau giao dịch, VinSpeed sẽ sở hữu hơn 379 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77% vốn điều lệ Vingroup. Số cổ phiếu VIC do VinSpeed đang nắm giữ có giá thị trường hơn 75.700 tỷ đồng.

Ở thời điểm thành lập tháng 5/2025, vốn điều lệ của VinSpeed chỉ ở mức 6.000 tỷ đồng, trong đó, ông Phạm Nhật Vượng góp 3.060 tỷ đồng, chiếm 51% vốn; hai con trai là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 30 tỷ đồng, tương ứng 0,5% vốn. Tập đoàn Vingroup góp 600 tỷ đồng (tương đương 10% vốn góp), Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam góp 2.100 tỷ đồng (tương đương 35% vốn góp), bà Phạm Thúy Hằng góp 180 tỷ đồng (tương đương 3% vốn góp). Ông Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Như vậy, chỉ sau nửa năm, vốn điều lệ của VinSpeed đã ghi nhận mức tăng tới hơn 5 lần.

VinSpeed đề xuất tham gia nhiều dự án đường sắt cao tốc

Cùng với việc tăng vốn, VinSpeed đang xúc tiến tham gia nhiều dự án đường sắt cao tốc lớn. Đáng chú ý là dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam với tổng mức đầu tư khoảng 1,56 triệu tỷ đồng (61,35 tỷ USD), trong đó VinSpeed đề xuất tự thu xếp 20% vốn (tương đương 312.330 tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD), phần còn lại vay Nhà nước không lãi suất trong 35 năm. Công ty kỳ vọng khởi công dự án trước tháng 12/2025 và đưa vào khai thác toàn tuyến trước tháng 12/2030.

Bên cạnh đó, VinSpeed cũng đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao từ trung tâm TP HCM đến Cần Giờ, tổng mức đầu tư khoảng 85.650 tỷ đồng, với tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h ở một số đoạn. Điểm đầu dự kiến tại nút giao Hàm Nghi – Lê Lợi, đi qua đường Nguyễn Tất Thành và hướng về Cần Giờ. Công ty dự kiến khởi công từ cuối năm 2025, vận hành thương mại từ đầu năm 2028.

Mới đây, VinSpeed vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Theo đề xuất của VinSpeed, dự án có tổng mức đầu tư gần 153.000 tỷ đồng, tương đương gần 5,3 tỷ USD. Dự án dự kiến được phê duyệt trong quý IV/2025, thi công trong 24 tháng và vận hành thương mại từ quý I/2028.

Giai đoạn 2028-2035, VinSpeed dự kiến khai thác 4 đoàn tàu với 16 toa, sau đó nâng lên 8 đoàn (32 toa) trong giai đoạn 2035-2050. Các đoàn tàu sẽ hoạt động 18 giờ mỗi ngày, từ 5h đến 23h, với tần suất ban đầu 60 phút/chuyến, rút ngắn xuống 30 phút/chuyến từ năm 2030.

Dự án này vừa được Chính phủ bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, trở thành 1 trong 2 tuyến đường sắt tốc độ cao của Việt Nam, cùng với tuyến Bắc – Nam dài 1.541 km từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đến ga Thủ Thiêm (TP HCM).