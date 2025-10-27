Tâm sự của cựu nhân viên Apple tên Sam Sung

Sam Sung, 36 tuổi, hiện đổi thành Sam Struan, là chuyên gia tư vấn và cung cấp dịch vụ viết sơ yếu lý lịch sống tại Scotland. Năm 2012, anh làm tại cửa hàng Apple ở Vancouver (Canada) và tấm danh thiếp của anh từng gây sốt.

Cùng năm đó, Apple và Samsung bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt khi cả hai kiện nhau ra tòa vì tranh chấp liên quan đến bản quyền thiết kế và công nghệ. Điều này khiến cái tên "Sam Sung" trở nên đặc biệt. Sau 13 năm, anh chia sẻ với Business Insider về những gì đã trải qua.

Sam Struan cùng bộ đồng phục và thẻ nhân viên Apple được mang đấu giá năm 2014. Ảnh: Samstruan.com

"Khi lớn lên, tôi từng bị trêu đùa, hoặc bị gọi tên ở nơi công cộng vì nghe giống một thương hiệu công nghệ Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở độ tuổi 20, điều đó không gây quá nhiều phiền toái.

Thời gian đó, tôi làm tại một cửa hàng Apple ở Glasgow (Scotland). Có những câu nói hài hước, thân thiện về việc 'Sam Sung làm cho Apple', nhưng cũng phải chuyện to tát. Sau đó, tôi đến Vancouver.

Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc mình trở nên nổi tiếng. Khi đó, điện thoại liên tục gửi thông báo. Tôi tưởng người thân gặp chuyện gì. Nhưng khi kiểm tra, mọi người nhắn rằng tôi đã nổi tiếng trên Reddit và họ gửi một đường link. Đó là năm 2012, tôi thậm chí không biết Reddit là gì, nên nghĩ chỉ là tin nhắn lừa đảo.

Vài giờ sau, có vài cuộc gọi nhỡ từ Apple Store. Ai đó đã đăng danh thiếp của tôi lên mạng. Nó lan truyền chóng mặt, khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Khi gọi lại, một nhân viên Apple đã hỏi tôi có biết bài đăng đó không.

Do vừa chuyển đến quốc gia mới, tôi rất lo lắng, sợ mất việc vì câu chuyện liên quan đến nơi làm mới. Nghĩ lại, thật buồn cười vì có lẽ nó mới là thứ đảm bảo công việc cho tôi, vì nếu Apple sa thải, chắc chắn sẽ gây ra nhiều xáo trộn hơn.

Danh thiếp của Sam Struan. Ảnh: Samstruan.com

Nhưng khi đó, mọi thứ không như thế. Trong ca làm việc ngày hôm sau tại Apple Store, một phóng viên đến nói chuyện với tôi. Ngay sau đó, một quản lý đề nghị tôi đi ra chỗ khác. Các đồng nghiệp cũng nhận được yêu cầu không nhắc đến tôi khi người khác hỏi. Tôi bị tịch thu danh thiếp vào cùng ngày.

Khi có người hỏi, tôi từ chối, giả vờ không phải là mình. Mọi thứ kéo dài tới vài tháng. Rồi sự xáo trộn cũng lắng xuống. Tôi chỉ muốn giữ bình tĩnh và tiếp tục làm việc.

Năm 2013, tôi rời Apple và bắt đầu sự nghiệp mới ở lĩnh vực tuyển dụng. Một năm sau, tôi đấu giá một trong những tấm danh thiếp cũ và một số bộ đồng phục cũ của mình tại Apple cho mục đích từ thiện. Mọi người rất hào hứng. Tổ chức từ thiện Children's Wish đồng ý mua tấm danh thiếp với giá hơn 2.500 USD. Đó là phần tuyệt vời nhất trong trải nghiệm này.

Thời gian này, tôi cũng muốn chứng tỏ bản thân. Samsung là công ty công nghệ lớn. Việc trùng tên, dù không phải 100%, vẫn gây ra phiền toái, nhất là trong công việc.

Sau khi cân nhắc kỹ, tôi quyết định đổi sang tên Struan vì đó là một trong những địa điểm yêu thích của tôi ở Scotland - một ngôi làng trên đảo Skye. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi tên trước khi nổi tiếng, nhưng khoảnh khắc đó đã thay đổi tất cả. Nó không giống như việc được biết đến vì làm việc tốt hay là một nhà từ thiện, mà chỉ là một trò đùa trên mạng.

Sam Struan hiện tại. Ảnh: Samstruan.com

Hơn 10 năm trôi qua, nhiều người vẫn gọi tôi là Sam Sung, vẫn lưu tên này trên danh bạ điện thoại, kể cả chị gái tôi, còn bố mẹ không quan tâm lắm. Đôi khi, trong cuộc trò chuyện, nếu có ai đó nhắc đến chuyện tôi từng làm ở Apple, đồng nghiệp sẽ thốt lên: Ôi trời, anh là anh chàng đó sao?.

Tôi không hối hận khi đổi tên, nhưng ước đã vui vẻ hơn khi làm điều đó. Thực ra, tôi đổi không phải vì không muốn mình trở thành trò cười (thực ra nó đã diễn ra rồi) mà sợ bị phân biệt đối xử. Một số nghiên cứu chỉ ra tên gọi có thể ảnh hưởng đến số lượng cơ hội và khả năng được phỏng vấn công việc. Tôi không so sánh được bản thân có tốt hơn sau khi đổi tên hay không, nhưng tôi biết quy tắc: có một cái tên nhất định đồng nghĩa với cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

Tôi ước mình có thể nói với bản thân hồi trẻ rằng, hãy coi đó là một điều thú vị. Tôi ước mình đã bình tĩnh hơn, bớt lo lắng và tận hưởng công việc, như hiện tại".