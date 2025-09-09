Apple đạt kỷ lục 9 tỷ USD doanh thu tại Ấn Độ trước thềm ra mắt iPhone 17

Theo Bloomberg, doanh thu của Apple tại Ấn Độ tăng 13% trong 12 tháng tính từ tháng 3/2024, cao hơn mức 8 tỷ USD của năm trước đó. Sự bứt phá này chủ yếu nhờ dòng iPhone – hiện chiếm khoảng 7% thị phần smartphone tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân.

Ngoài iPhone, nhu cầu với MacBook cũng tăng đáng kể, góp phần vào tăng trưởng chung. Điều này diễn ra trong bối cảnh Apple nỗ lực mở rộng chỗ đứng tại Ấn Độ, nơi có tiềm năng trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của hãng trong những năm tới.

Doanh thu tăng mạnh tại Ấn Độ diễn ra cùng lúc Apple gặp khó ở các thị trường khác. Tại Trung Quốc, hãng mất thị phần vào tay các đối thủ nội địa như Xiaomi, trong khi căng thẳng địa chính trị khiến môi trường kinh doanh thêm bất ổn. Dù vậy, doanh thu Apple tại Trung Quốc quý II/2025 vẫn tăng nhẹ 4,4% sau hai năm suy giảm.

Ngược lại, tại Ấn Độ, doanh thu của Apple đã tăng gấp 1,5 lần trong ba năm qua. Quốc gia này không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn đang trở thành trung tâm sản xuất mới của Apple. Hiện cứ 5 chiếc iPhone bán ra thì có 1 chiếc được sản xuất tại Ấn Độ.

Mặt tiền cửa hàng Apple Hebbal tại Trung tâm thương mại Phoenix Mall Of Asia.

Apple đang mở rộng sản xuất iPhone tại Ấn Độ

Apple đã mở rộng sản xuất qua 5 nhà máy, trong đó, có các cơ sở mới tại Tamil Nadu và Karnataka. Theo kế hoạch, cả bốn mẫu iPhone 17 sắp ra mắt cũng sẽ được sản xuất tại Ấn Độ, đánh dấu bước tiến lớn trong việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Chiến lược sản xuất tại Ấn Độ vừa giúp Apple tận dụng lợi thế chi phí, vừa gắn kết hơn với thị trường đang tăng trưởng nhanh. Đây cũng là động thái nhằm củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu trước những biến động chính trị và kinh tế.

Chiến lược bán lẻ của Apple tại Ấn Độ

Apple chú trọng vào trải nghiệm khách hàng. Tuần trước, hãng vừa khai trương hai cửa hàng mới tại Bengaluru và Pune, mang đến không gian để người dùng trực tiếp thử sản phẩm và nhận tư vấn từ chuyên gia.

Trước đó, năm 2020, Apple mở cửa hàng trực tuyến đầu tiên tại Ấn Độ. Năm 2023, CEO Tim Cook đích thân khai trương hai cửa hàng vật lý đầu tiên ở Mumbai và New Delhi. Trong năm tới, hãng dự kiến mở thêm một cửa hàng tại Noida và một cửa hàng thứ hai ở Mumbai.

Theo bà Wendy Beckman, Phó chủ tịch Apple Retail, việc mở rộng hệ thống bán lẻ giúp nhiều khách hàng Ấn Độ có “lần đầu tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái sản phẩm Apple”, qua đó thúc đẩy gắn bó dài hạn với thương hiệu.