Apple bất ngờ chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất thiết bị thông minh thế hệ mới

Apple chuyển sản xuất sang Việt Nam

Theo Bloomberg, Apple đang thực hiện kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất tại Việt Nam nhằm chế tạo thế hệ thiết bị nhà thông minh mới, trong đó có robot để bàn và màn hình điều khiển trung tâm. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp “Táo khuyết” giảm sự lệ thuộc vào các nhà máy tại Trung Quốc – nơi từng là trung tâm sản xuất chính của hãng suốt nhiều năm qua.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ngày càng leo thang, khiến Apple phải tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam, nhờ vị trí chiến lược, môi trường đầu tư ổn định và lực lượng lao động có tay nghề, đang nổi lên như một điểm đến sản xuất mới của các tập đoàn công nghệ lớn.

Trước đó, Apple đã sản xuất nhiều sản phẩm như iPad, AirPods, Apple Watch, Mac và HomePod tại Việt Nam. Lần mở rộng này cho thấy vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng.

Vai trò của BYD trong kế hoạch của Apple

Trong kế hoạch mới, Apple sẽ hợp tác với tập đoàn BYD của Trung Quốc để đảm nhiệm khâu lắp ráp cuối cùng, kiểm thử và đóng gói sản phẩm. Đây là đối tác đã có kinh nghiệm làm việc với Apple trong lĩnh vực sản xuất iPad và nhiều linh kiện khác.

Việc BYD tham gia giúp Apple duy trì được chất lượng sản xuất cao, đồng thời giữ chi phí cạnh tranh, trong khi địa điểm sản xuất lại được đặt tại Việt Nam để giảm rủi ro chính trị. Theo báo cáo, hai bên đang mở rộng quy mô nhà máy để sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt trong thời gian tới.

Các sản phẩm được lắp ráp tại Việt Nam có thể phải chịu thuế nhập khẩu 20% ở một số thị trường, nhưng Apple chấp nhận điều này để đổi lấy lợi ích dài hạn: sự linh hoạt trong chuỗi cung ứng và giảm thiểu tác động từ các chính sách thuế Mỹ - Trung.

Những sản phẩm nào sẽ được sản xuất tại Việt Nam và khi nào ra mắt?

Apple dự kiến sản xuất ba dòng sản phẩm nhà thông minh mới tại Việt Nam.

Màn hình điều khiển trung tâm (home hub display) - thiết bị đóng vai trò trung tâm để điều khiển các thiết bị trong nhà bằng giọng nói hoặc ứng dụng thông minh. Ban đầu dự kiến ra mắt tháng 3/2025, sản phẩm này đã bị lùi đến mùa xuân 2026 do chậm tiến độ phát triển phần mềm AI.

Camera an ninh trong nhà - dự kiến phát hành vào cuối năm 2025, mở rộng hệ sinh thái HomeKit, cạnh tranh với các sản phẩm của Google và Amazon.

Robot để bàn thông minh - thiết bị cao cấp có thể di chuyển bằng cảm biến và động cơ, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Ba sản phẩm này đều sẽ được sản xuất tại Việt Nam, thay vì Trung Quốc như trước đây. Đây là lần đầu tiên Apple đưa toàn bộ một dòng sản phẩm mới sang sản xuất tại quốc gia khác ngoài Trung Quốc.

Chiến lược này có ý nghĩa gì với Apple và Việt Nam?

Động thái mở rộng sản xuất tại Việt Nam là bước đi chiến lược giúp Apple giảm phụ thuộc vào Trung Quốc – nơi đang chịu tác động mạnh từ thuế quan và căng thẳng địa chính trị. Đồng thời, Việt Nam đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn công nghệ hàng đầu.

Với việc hợp tác cùng BYD, Apple đang thể hiện cách tiếp cận linh hoạt: vẫn giữ quan hệ với đối tác Trung Quốc nhưng di dời địa điểm sản xuất sang Việt Nam để tránh rủi ro từ chính trị và thương mại. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam thu hút thêm đầu tư, công nghệ và việc làm chất lượng cao.

Giới chuyên gia nhận định, nếu chiến lược này thành công, Việt Nam có thể trở thành “cứ điểm công nghệ” mới của Apple tại châu Á, tương tự vai trò mà Trung Quốc từng nắm giữ trong hai thập kỷ qua.