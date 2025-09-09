Vốn hóa Apple tăng thêm 430 tỷ USD trước thềm ra mắt iPhone 17

Tháng 8 vừa qua, cổ phiếu Apple ghi nhận mức tăng tốt nhất trong hơn một năm, chủ yếu nhờ kỳ vọng giảm bớt áp lực thuế quan từ chính quyền Mỹ và một phán quyết chống độc quyền có lợi, cho phép Apple tiếp tục nhận hàng tỷ USD từ thỏa thuận tìm kiếm với Alphabet.

Kể từ cuối tháng 7, giá trị vốn hóa của Apple đã tăng thêm gần 430 tỷ USD, tương đương mức tăng 38% so với đáy hồi tháng 4. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo đợt tăng này đã “hút cạn dư địa”, khiến cổ phiếu khó bứt phá thêm sau sự kiện ra mắt sản phẩm.

Apple dự kiến ra mắt loạt iPhone 17, trong đó nổi bật là mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng, cùng Apple Watch và Vision Pro bản nâng cấp. Tuy vậy, câu hỏi lớn là liệu các cải tiến này có đủ sức tạo động lực tăng trưởng, đặc biệt khi Apple chưa có chiến lược AI rõ ràng.

Thực tế, cổ phiếu Apple thường giảm trong ngày công bố iPhone mới. Trong bối cảnh “thời đại AI”, nếu Apple không thuyết phục được nhà đầu tư về lộ trình ứng dụng công nghệ này, lo ngại về tăng trưởng yếu sẽ còn gia tăng.

Giá trị cổ phiếu Apple có đang quá cao?

Hiện cổ phiếu Apple đang giao dịch ở mức khoảng 30 lần lợi nhuận dự phóng 12 tháng, đắt thứ hai trong nhóm 6 công ty lớn nhất S&P 500. Dù doanh thu quý III tài khóa tăng 10% – nhanh nhất hơn ba năm – song mức này vẫn kém xa các đối thủ như Alphabet hay Meta.

Ngân hàng Bank of America cho biết, lịch sử cho thấy sự kiện iPhone thường trở thành cái cớ để nhà đầu tư “chốt lời”. Thực tế, dù hồi phục mạnh, cổ phiếu Apple vẫn giảm hơn 5% từ đầu năm, trong khi Nasdaq 100 tăng 13%.

Apple có thể làm gì để giữ đà tăng trưởng?

Một số chuyên gia Phố Wall cho rằng, ngay cả khi thiếu tính năng đột phá, Apple vẫn có thể thúc đẩy tăng trưởng bằng cách tăng giá bán – điều hãng chưa làm trong nhiều năm. Morgan Stanley nhận định động thái này có thể là “cú hích tiềm ẩn” giúp Apple cải thiện doanh thu.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng. Hiện chưa đến 60% chuyên gia phân tích khuyến nghị mua cổ phiếu Apple, so với 97% đối với Microsoft. Với mức giá khoảng 240 USD/cổ phiếu, cao hơn dự báo trung bình 12 tháng (238 USD), nhiều người tin rằng dư địa tăng ngắn hạn đã hạn chế, trừ khi Apple công bố kế hoạch AI rõ ràng hơn.