Bên trong vụ kiện của Elon Musk chống lại Apple và OpenAI

Theo đơn kiện, công ty AI xAI và mạng xã hội X của Musk cho rằng thỏa thuận hợp tác công bố tại sự kiện WWDC tháng 6 vừa qua đã vi phạm luật cạnh tranh của Mỹ. Cụ thể, Apple đồng ý tích hợp độc quyền ChatGPT vào các thiết bị chạy iOS, iPadOS và macOS, đồng thời gắn chặt chatbot này với Siri và các công cụ viết lách trên toàn hệ thống.

Điều này, theo Musk, khiến người dùng iPhone gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng ChatGPT, dù có thể họ muốn dùng chatbot khác như Grok của xAI. Dù Apple cho phép tải ứng dụng bên thứ ba hoặc truy cập qua trình duyệt, Musk lập luận rằng các tùy chọn này kém tiện lợi và không được ưu tiên như ChatGPT.

Vì sao Musk cho rằng đây là “liên minh độc quyền”?

Trong đơn kiện, Musk cáo buộc Apple và OpenAI đang “khóa chặt” vị thế thống trị của mình. Apple hiện chiếm khoảng 65% thị phần smartphone tại Mỹ, còn OpenAI nắm ít nhất 80% thị phần chatbot AI. Sự kết hợp này, theo Musk, không chỉ củng cố thế độc quyền của mỗi bên mà còn triệt tiêu cơ hội của những công ty muốn cạnh tranh bằng công nghệ AI mới.

Musk cũng nhấn mạnh rằng ChatGPT sẽ có lợi thế vượt trội nhờ khai thác dữ liệu khổng lồ từ hàng tỷ lượt nhập liệu của người dùng iPhone. Quá trình học liên tục này giúp ChatGPT cải thiện nhanh hơn, tạo vòng lặp “người dùng càng nhiều – chatbot càng mạnh – lại hút thêm người dùng”.

Thỏa thuận Apple – OpenAI có điểm gì giống với vụ Google từng bị kiện?

Đơn kiện của Musk còn so sánh vụ việc này với vụ chống độc quyền nổi tiếng của Google. Trước đó, Google từng bị Bộ Tư pháp Mỹ kiện và thua kiện vì các hợp đồng độc quyền với Apple, khiến công cụ tìm kiếm Google trở thành mặc định trên hầu hết thiết bị.

Musk cho rằng Apple đang lặp lại “chiêu bài cũ”: sử dụng thỏa thuận độc quyền để giữ vị thế trong thị trường smartphone, vốn đang bị đe dọa bởi sự xuất hiện của các “siêu ứng dụng” AI như X và xAI. Ông cảnh báo trí tuệ nhân tạo chính là “mối đe dọa sinh tử” với mô hình kinh doanh của Apple.

Musk mong tòa án đưa ra phán quyết thế nào?

Trong đơn kiện, xAI và X yêu cầu tòa án chặn vĩnh viễn thỏa thuận hợp tác giữa Apple và OpenAI, đồng thời buộc hai công ty phải bồi thường thiệt hại (mức cụ thể chưa được tiết lộ). Nếu tòa án chấp nhận, đây sẽ là một trong những vụ chống độc quyền lớn nhất liên quan đến AI tại Mỹ.

Phía Apple chưa bình luận về vụ kiện. Trong khi đó, OpenAI bác bỏ cáo buộc và cho rằng đây chỉ là một phần trong “chiến dịch quấy rối” mà Musk theo đuổi lâu nay.