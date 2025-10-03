Hé lộ quy mô những doanh nghiệp thiếu gia nhà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ

Theo đó, doanh nghiệp gần nhất có liên hệ với thiếu gia Nguyễn Phước Hùng Anh Victor của nhà nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo là Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX). Doanh nghiệp được thành lập cuối tháng 9/2025 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Công ty đăng ký 21 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký chính là chuyển giao công nghệ. Ông Huynh Kim Tuoc (sinh năm 1969) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ông Tước có bằng Cử nhân Tâm lý học và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Texas (Mỹ), là chuyên gia hơn 25 năm trong chuyển đổi số và công nghệ. Ông từng góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của Google, YouTube và Facebook tại Việt Nam. Trước khi được bổ nhiệm, ông giữ vị trí Cố vấn điều hành Sovico.

Trong cơ cấu cổ đông sáng lập của CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX), 15% vốn từ CTCP Chứng khoán HD (HDBS), 10% vốn từ Galaxy Pay, phần vốn lớn nhất lên đến 75% (tương đương 150 tỷ đồng) thuộc về CTCP Galaxy Technology Services - công ty có liên quan đến ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor (Tommy Nguyễn), con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Thiếu gia nhà nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ phía sau nhiều doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau

Theo những thông tin được công bố, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor tốt nghiệp đại học Oxford (Anh Quốc). Dù không giữ vai trò là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nào nhưng thiếu gia nhà nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là ông chủ đứng sau nhiều công ty hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau. Trong đó, có doanh nghiệp vốn điều lệ lên tới 500 tỷ đồng.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor là cổ đông lớn nhất của Công ty TNHH Pollux. Theo tìm hiểu, doanh nghiệp được thành lập tháng 11/2023, với số vốn điều lệ 5 tỷ đồng do 2 cổ đông sáng lập là Nguyễn Văn Trung góp 4,95 tỷ đồng tương đương 99% vốn góp và Nguyễn Tất Đạt góp 50 triệu đồng tương đương 1% vốn góp. Thời điểm thành lập, ông Nguyễn Tất Đạt (sinh năm 1992) giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến cuối tháng 12/2023, toàn bộ phần vốn góp của ông Nguyễn Văn Trung chuyển sang cho thiếu gia nhà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Ông Đạt vẫn giữ vị trí giám đốc và là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Thời gian qua, công ty này đã nhiều lần tăng vốn điều lệ. Ở lần thay đổi gần nhất vào tháng 4/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 35 tỷ đồng lên 105 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor góp 104,95 tỷ đồng (tương đương 99,952% vốn góp). Ông Nguyễn Tất Đạt góp 50 triệu đồng (tương đương 0,048% vốn góp). Hiện ông Nguyễn Tất Đạt vẫn là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Thông qua Công ty TNHH Pollux, thiếu gia nhà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang là chủ đứng sau một loạt doanh nghiệp khác như Công ty TNHH đầu tư Milky Way, doanh nghiệp thành lập tháng 4/2024 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Đến tháng 6/2025, Công ty TNHH đầu tư Milky Way trở thành công ty con do Công ty TNHH Pollux nắm giữ 100% cổ phần.

Trong khi đó, Công ty TNHH đầu tư Milky Way lại là công ty mẹ nắm giữ 100% cổ phần của Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings, đây là doanh nghiệp được nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo thành lập tháng 8/2021 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Đến tháng 7/2025, doanh nghiệp này trở thành công ty con chịu sự quản lý của Công ty TNHH đầu tư Milky Way.

Theo giới thiệu, Galaxy Holdings là 1 tập đoàn công nghệ số sở hữu hệ sinh thái công nghệ số trải dài trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng Số, Fintech, Chuyển đổi số, Nền tảng khách hàng thân thiết, Thanh toán Số.

Trong đó, các công ty thành viên của Galaxy Holdings gồm FinOS, Galaxy Connect, Galaxy Joy, Galaxy Pay, Galaxy One và Galaxy Technology – doanh nghiệp góp 75% vốn vào CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX).

Trước đó, vào tháng 8/2019, thiếu gia nhà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã lần đầu lộ diện trước truyền thông với tư cách nhà đồng sáng lập của một start-up về mảng logistics, công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát siêu tốc qua đường hàng không Swift247.

Theo giấy đăng ký kinh doanh vào ngày 4/11/2020, vốn điều lệ của Swift 247 được tăng lên 47 tỷ đồng. Công ty cũng chuyển từ mô hình công ty TNHH sang công ty cổ phần trong đó Vietjet là cổ đông chi phối nắm 67% vốn. Ở lần công bố thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 11/2023, ông Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1971) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.