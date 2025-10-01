Bỏ túi thêm hơn 23.000 tỷ đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào Top 150 thế giới

Trong phiên giao dịch cuối cùng của quý III/2025, chỉ số VN-Index chứng kiến những rung lắc trong biên độ hẹp. Kết phiên, VN-Index giảm 4,78 điểm để đóng cửa ở mức 1.661,7 điểm, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 32.228 tỷ đồng, tăng hơn 5.200 tỷ đồng so với phiên liền trước.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,99 điểm, đóng cửa ở mức 273,16 điểm. Chỉ số Upcom-Index tăng nhẹ 0,17 điểm để đóng cửa ở mức 109,46 điểm.

Trái ngược với đà giảm của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 30/9, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng mạnh.

Theo bảng xếp hạng các tỷ phú USD thời gian thực của Forbes, kết phiên giao dịch cuối cùng của quý III/2025, tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi thêm hơn tới 870 triệu USD, tương đương mức tăng thêm hơn 23.000 tỷ đồng để lên mức 16,7 tỷ USD, tương đương hơn 441.640 tỷ đồng. Với khối tài sản đang nắm giữ trong tay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên đứng vị trí thứ 145 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes.

Các tỷ phú USD Việt Nam đang nắm giữ khối tài sản trị giá 26,6 tỷ USD

Trên chặng đường thăng hạng ngoạn mục từ đầu năm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bỏ lại phía sau nhiều tên tuổi lừng lẫy như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong, đồng sáng lập KKR Henry Kravis, nhà đầu tư huyền thoại Ray Dalio… trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tăng mạnh khi cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục ghi nhận mức tăng 2.100đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 174.900đ/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa của VIC cán mốc hơn 680.057 tỷ đồng, tiếp tục là doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong khi đó, cổ phiếu VHM, VRE và VPL - những công ty con và công ty liên kết của VIC kết phiên trong sắc xanh. Cụ thể, VHM ghi nhận mức tăng 1.100đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 103.000đ/cổ phiếu; VPL tăng 200đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 80.200đ/cổ phiếu, thậm chí VRE tăng kịch trần để đóng cửa ở mức 32.100đ/cổ phiếu.

Ngoài cổ phiếu VIC, một phần lớn tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn nằm ở VinFast, hãng xe điện đang niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ với giá trị vốn hóa hơn 7,6 tỷ USD.

Thống kê cho thấy, ở 12 tháng gần nhất là giai đoạn "bùng nổ" của Vingroup khi tập đoàn liên tục khởi công và lên kế hoạch triển khai loạt siêu dự án đại đô thị trải dài từ Bắc tới Nam. Tổng vốn đầu tư cho những công trình này lên tới hơn 27 tỷ USD.

Gần nhất, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đồng loạt khởi công 2 dự án lớn với tổng vốn đầu tư 182.000 tỷ đồng, gồm Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Trái ngược với đà tăng mạnh về tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, khối tài sản của các tỷ phú USD Việt Nam khác trên bảng xếp hạng của Forbes lại giảm đáng kể trong phiên 30/9.

Theo đó, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận giảm 24 triệu USD, tương đương giảm hơn 630 tỷ đồng về mức 3,4 tỷ USD. Với khối tài sản đang nắm giữ, Chủ tịch Vietjet đứng thứ 1.179 trên bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới.

Tỷ phú Trần Đình Long, chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận giảm 41 triệu USD, tương đương giảm hơn 1.080 tỷ đồng về mức 2,8 tỷ USD, tương đương hơn 74.048 tỷ đồng. Ông Long đứng thứ 1.409 trên bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới.

Trong khi đó, khối tài sản của Chủ tịch Hồ Hùng Anh của TCB và Nguyễn Đăng Quang của MSN cũng ghi nhận những biến động trong phiên giao dịch cuối cùng của quý III/2025. Kết phiên giao dịch ngày 30/9, tỷ phú Hồ Hùng Anh nắm giữ khối tài sản trị giá 2,5 tỷ USD và đứng thứ 1.564 thế giới. Trong khi Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang nắm giữ 1,2 tỷ USD và đứng thứ 2.880 thế giới.

Thống kê của Forbes cho thấy 5 tỷ phú USD Việt Nam đang nắm giữ khối tài sản lên tới 26,6 tỷ USD tương đương hơn 703.460 tỷ đồng. Chỉ tính riêng tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng tài sản gấp hơn 4 lần sau 9 tháng đầu năm.