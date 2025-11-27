Larry Ellison trở lại vị trí người giàu thứ 3 thế giới

Oracle đã có phiên phục hồi hơn 4%, đưa giá cổ phiếu lên quanh mức 205 USD. Đây là nhịp hồi đáng chú ý sau khi cổ phiếu hãng này mất 35% giá trị kể từ đỉnh 287 USD cuối tháng 10 đến mức thấp 185 USD hôm thứ Ba.

Sự tăng giá này diễn ra đúng lúc những lo ngại về khả năng Oracle bị “đánh cược ngược” trong xu hướng AI được xoa dịu. Deutsche Bank nhận định thị trường đã đánh giá quá thấp năng lực AI của Oracle, thậm chí “hầu như không ghi nhận” những gì công ty đang xây dựng.

HSBC cũng đưa ra quan điểm tương tự, cho rằng nhà đầu tư đã hiểu sai khi Oracle hé lộ con số 500 tỷ USD giá trị hợp đồng tương lai mà không kèm theo đủ thông tin chi tiết. Sự thiếu dữ liệu này khiến thị trường “tự điền vào chỗ trống”, dẫn tới phản ứng tiêu cực quá mức.

Điều gì khiến Sergey Brin rớt khỏi vị trí giàu thứ ba?

Trong khi Oracle phục hồi, cổ phiếu Alphabet lại giảm 1,4% xuống còn khoảng 319 USD, chấm dứt chuỗi tăng 13% kể từ cuối tuần trước. Việc cổ phiếu điều chỉnh khiến tài sản của Sergey Brin giảm thêm 3,1 tỷ USD chỉ trong một ngày, đưa ông xuống vị trí thứ tư.

Biến động này xảy ra ngay khi thị trường bắt đầu “tái phân loại” các tay chơi AI. Nếu như chiến lược AI của Alphabet được thị trường đánh giá tích cực trong nhiều tuần, thì các “ông lớn” khác như Microsoft hay Oracle lại chịu tâm lý dè chừng.

Hiện tại, Larry Page – đồng sáng lập Google – vẫn giữ vị trí người giàu thứ hai thế giới sau khi vượt qua Ellison và Bill Gates.

Theo Forbes, tài sản của Larry Ellison hiện ước tính ở mức 256,4 tỷ USD, tăng thêm 8,9 tỷ USD chỉ trong ngày thứ Tư nhờ đà tăng cổ phiếu Oracle. Trong khi đó, Sergey Brin sở hữu 242,4 tỷ USD. Ngay phía sau là Jeff Bezos với 242 tỷ USD.

Sự hoán đổi vị trí liên tục phản ánh mức độ nhạy cảm của giới siêu giàu với biến động cổ phiếu công nghệ, đặc biệt trong giai đoạn AI đang định hình lại kỳ vọng tăng trưởng trên thị trường.

Bối cảnh chung của cuộc đua AI đang tạo ra những thay đổi gì?

Alphabet có mức tăng trưởng cổ phiếu ấn tượng 67% từ đầu năm, vượt xa Nvidia (30%). Với mức định giá tiệm cận 4.000 tỷ USD, Alphabet có thể trở thành công ty thứ tư đạt mốc này, sau Nvidia, Apple và Microsoft.

Dù lo ngại “bong bóng AI” lan rộng – với khoảng 45% nhà đầu tư coi đây là rủi ro hàng đầu theo khảo sát của Bank of America – Alphabet dường như vẫn nằm ngoài vùng nghi ngờ. Công ty báo cáo doanh thu đám mây tăng 34% trong quý III và lần đầu tiên vượt 100 tỷ USD doanh thu quý.

CEO Sundar Pichai cho biết hệ sinh thái Gemini đã đạt hơn 650 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tiệm cận ChatGPT (800 triệu người dùng hàng tuần).