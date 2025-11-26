Nhà đồng sáng lập Google trở thành người giàu thứ 3 thế giới

Cổ phiếu Alphabet đã tăng 2,2% lên khoảng 325,75 USD ngay đầu phiên giao dịch thứ Ba, sau khi tăng 6,3% vào thứ Hai và tăng hơn 75% kể từ mức thấp dưới 188 USD hồi tháng 8. Đà tăng này phản ánh niềm tin vào mảng kinh doanh AI của Google, đặc biệt sau khi Meta được cho là cân nhắc sử dụng chip AI của Google cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng đám mây, điều này đặt ra thách thức với nhu cầu chip Nvidia.

Sự quan tâm của các nhà đầu tư cũng được thúc đẩy bởi việc Berkshire Hathaway của Warren Buffett công bố khoản đầu tư gần 5 tỷ USD vào Alphabet, đánh dấu một trong những cược hiếm hoi vào công nghệ của tập đoàn này ngoài Apple. Cùng với việc Alphabet ra mắt phiên bản AI mới Gemini 3, cổ phiếu tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh.

Sergey Brin có giá trị tài sản ròng ước tính là 245,3 tỷ đô la, xếp ông là người giàu thứ ba trên thế giới.

Sergey Brin vượt Larry Ellison

Sergey Brin hiện có khối tài sản ước tính 245,3 tỷ USD, vượt Larry Ellison (239,7 tỷ USD) để trở thành người giàu thứ 3 thế giới, chỉ sau đồng sáng lập Google Larry Page (264,4 tỷ USD). Trong hai phiên giao dịch gần đây, Brin và Page lần lượt tăng thêm 16,9 tỷ USD và 18,3 tỷ USD vào khối tài sản.

Dù nắm ít cổ phiếu Class B của Alphabet hơn Page, Brin bán cổ phần tích cực và đã nhiều lần quyên góp cổ phiếu Alphabet và Tesla cho nghiên cứu bệnh Parkinson. Đây là lý do tại sao tài sản Brin tăng nhanh nhưng vẫn ít cổ phần hơn so với Page.

Alphabet có thể thách thức Apple về vốn hóa thị trường không?

Alphabet hiện được định giá gần 4.000 tỷ USD, thấp hơn Apple (4,1 nghìn tỷ USD) và Nvidia (4,4 nghìn tỷ USD). Để vượt mốc 4.000 tỷ USD, cổ phiếu Alphabet cần lên trên 331,40 USD. Nếu thành công, Alphabet sẽ trở thành công ty thứ tư trong lịch sử đạt mốc này, cùng với Apple, Microsoft và Nvidia.

Đà tăng cổ phiếu Alphabet trong nhiều tháng vừa qua phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào AI, đồng thời xuất hiện xu hướng các quỹ và nhà đầu tư đánh cược ngược với cổ phiếu Oracle, khi nhiều người lo ngại bong bóng AI có thể thổi phồng giá trị thị trường của các công ty công nghệ.