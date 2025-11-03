Tài sản hơn 150 triệu SGD của ông trùm Chen Zhi bị thu giữ

Số tài sản bị thu giữ trị giá hơn 150 triệu SGD (khoảng 115 triệu USD), theo thông báo từ Cảnh sát Singapore ngày 30/10. Ngoài ra, một du thuyền, 11 ôtô và nhiều chai rượu cao cấp cũng nằm trong danh sách cấm chuyển nhượng. Chen Zhi và đồng phạm hiện không có mặt tại Singapore.

Một du thuyền bị cảnh sát ban hành lệnh cấm xử lý. Ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore

Chen Zhi, 38 tuổi, gần đây bị truy tố tại Mỹ vì cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. Vụ việc liên quan các trại lao động cưỡng ép tại Campuchia. Theo cáo trạng, Prince Holding Group đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp. Tại đây, người lao động, chủ yếu là dân di cư, bị giam giữ và buộc tiếp cận hàng nghìn nạn nhân qua mạng xã hội. Họ giả danh nhà đầu tư để dụ dỗ chuyển tiền điện tử với lời hứa lợi nhuận cao.

Cảnh sát Singapore cho biết nhận thông tin tình báo tài chính về Chen và cộng sự từ năm 2024. Sau đó, họ mở cuộc điều tra và liên hệ các đối tác quốc tế để phối hợp hỗ trợ. Các hoạt động phạm tội được cho là diễn ra bên ngoài Singapore.

Chen Zhi bị truy tố vì cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: CNA

Khi Mỹ và Anh công bố biện pháp trừng phạt Chen và Prince Group ngày 14/10, Cảnh sát Singapore lập tức bắt tay Mạng lưới Phối hợp và Hợp tác chống rửa tiền. Mạng lưới này do Cảnh sát Singapore và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) điều phối, gồm nhiều cơ quan giám sát, tình báo và thực thi pháp luật trong nước. Chiến dịch truy quét ngày 30/10 là kết quả của quá trình hợp tác này.

Bà Loo Siew Yee, trợ lý tổng giám đốc phụ trách Chính sách, Thanh toán và Tội phạm tài chính của MAS, cho rằng chống tội phạm tài chính cần nỗ lực toàn cầu. "Dòng tiền bất hợp pháp thường có tính xuyên biên giới. MAS hợp tác cảnh sát, các đối tác quốc tế và các tổ chức tài chính để bảo vệ hệ thống của chúng tôi khỏi hoạt động rửa tiền", bà nói.

Trong tuyên bố ngày 31/10, MAS cho biết một số ngân hàng cũng chủ động đóng các tài khoản bị cho là rủi ro, giúp ngăn chặn việc lưu giữ lượng tiền lớn hơn trong hệ thống.