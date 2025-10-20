Tổ hợp lừa đảo ẩn sau khách sạn cao cấp ở Campuchia

Cách bãi biển Sihanoukville khoảng một km về phía đông bắc là khu phức hợp du lịch rộng 14 ha, gồm 16 tòa nhà, trong đó có khách sạn và sòng bạc. Theo lời kể của Lin, một công dân Trung Quốc từng bị giam giữ và bỏ trốn khỏi khu vực này, tổ chức lừa tình mang tên "Botaicompany" đã đặt trụ sở trong tòa nhà KB 5, nằm cạnh khách sạn 4 sao KB trong cùng khu phức hợp.

Lin, quê ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), bị bán vào đây sau khi làm việc tại một nhà hàng ở Phnom Penh từ tháng 3/2022.

Truyền thông địa phương Campuchia VOD đã mô tả chi tiết về tổ hợp tội phạm tại Sihanoukville, dựa trên các cuộc phỏng vấn với những người trốn thoát khỏi các "Wench". Đây là một thuật ngữ trong tiếng Khmer, dùng để chỉ căn cứ hoạt động của các nhóm tội phạm lừa đảo qua điện thoại (voice phishing). Các tổ chức kiểu này chủ yếu tập trung tại thủ đô Phnom Penh và thành phố cảng Sihanoukville ở miền tây nam Campuchia.

Tổ chức lừa tình "Botaicompany" đặt trụ sở cạnh khách sạn 4 sao KB ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: KB Hotel Official Homepage

Lin cho biết khu "Wench" mà cô từng bị giam giữ quy tụ người đến từ hơn 50 quốc gia, trong đó phần lớn là công dân Trung Quốc. Khu tổ hợp do Xu Aimin, một tội phạm từng bị kết án lừa đảo tại Trung Quốc và đã trốn sang Campuchia ngay sau khi nhận án tù, điều hành. Con đường dẫn vào khu phức hợp được đặt tên là "đường Xu Aimin".

Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt Xu, cho biết ông ta đã tổ chức một đường dây tội phạm trong tòa nhà cạnh khách sạn, chuyên thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại nhằm vào nạn nhân trên khắp thế giới.

Các nạn nhân tại Wench bị ép thực hiện các vụ lừa tình nhắm vào những phụ nữ nói tiếng Anh và tiếng Trung ở Singapore, Malaysia, châu Âu và Mỹ. Họ phải làm việc trung bình 12 tiếng mỗi ngày, đôi khi lên đến 18 tiếng.

Trước khi bắt đầu công việc, Lin và những người khác buộc phải tham gia "điệu nhảy trộm tiền" - động tác vung tay trong nền nhạc điện tử sôi động như đang gom tiền ảo và hô khẩu hiệu "nâng cao kỹ năng lừa đảo". Những ai từ chối tham gia hoặc làm việc kém hiệu quả sẽ bị phạt bằng các bài tập thể lực nặng.

"Tổ hợp Công nghiệp Công nghệ cao Crown", nằm cách bãi biển Sihanoukville khoảng 2,8 km về phía đông và ngay dưới tuyến quốc lộ 4 nối thủ đô Phnom Penh với Sihanoukville, cũng được xác định là một khu Wench quy mô lớn. Tại đây, hàng nghìn người bị giam giữ và ép tham gia các hoạt động lừa đảo qua điện thoại (voice phishing). Trên Google Maps, khu này hiện lên như một cụm gồm hàng chục tòa nhà. Tuy nhiên, theo lời ông Zhang, một công dân Trung Quốc từng bị giam tại đây, lính gác có vũ trang được bố trí ở mọi lối ra vào, khiến người ngoài gần như không thể tiếp cận.

Ảnh chụp tòa nhà được gắn nhãn 'Khu phức hợp công nghiệp công nghệ cao Crown' trên Google Maps. Ảnh: Le Monde

Zhang cho biết: "Mỗi tòa nhà đều có nhiều lính gác canh giữ ở cửa ra vào và thang máy, bên trong có khoảng 30 - 40 người bị giam giữ. Không ai được phép liên lạc giữa các tòa nhà". Ông nói thêm rằng mỗi đêm, lính gác đều tuần tra khắp khu Wench bằng đèn pin, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động.

Zhang đã đến thăm địa điểm này sau khi thấy một bài đăng quảng cáo bằng tiếng Trung trên Facebook về "Khu phức hợp Công nghiệp Công nghệ cao Crown". Tuy nhiên, hóa ra đó chỉ là một khu lừa tình, nơi những người bị giam giữ thậm chí không được phép sử dụng nhà vệ sinh một cách tự do. Bài đăng quảng cáo mô tả đây là dự án trị giá một tỷ USD, với cụm phát triển rộng 300 m2 gần cảng Sihanoukville, được giới thiệu là trung tâm đổi mới công nghệ cao gồm khu ươm tạo công nghệ, phòng trưng bày sản phẩm, học viện đào tạo, trung tâm thanh toán kỹ thuật số và tiền điện tử, mạng 5G và thực tế ảo (VR).

Khi đến nơi, Zhang bị buộc phải trò chuyện qua tin nhắn với ít nhất 6 "mục tiêu" mỗi ngày, gồm người Hàn Quốc, người Mỹ gốc Hoa và người Nhật, với tổng cộng hơn 60 tin nhắn. Nếu không đạt chỉ tiêu, ông và những người khác sẽ bị phạt bằng các bài tập thể lực như hít đất hoặc nhảy tại chỗ. Thời gian đi vệ sinh bị giới hạn trong 5 phút, và mỗi phút vượt quá sẽ bị phạt 10 USD. Theo truyền thông địa phương, Zhang đã trốn thoát bằng cách nhảy ra khỏi một tòa nhà trong khu phức hợp.