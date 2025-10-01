Tính năng chặn lừa đảo chuyển khoản có ngay trên app ngân hàng mà chủ tài khoản ít biết

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, chỉ từ tháng 4 đến nay, các tổ chức tín dụng đã báo cáo gửi về Ngân hàng Nhà nước để thu thập khoảng 600.000 tài khoản đáng ngờ, tài khoản giao dịch có dấu hiệu lừa đảo. Qua đó, giúp cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch với tổng số tiền khoảng 1.500 tỉ đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 30-9, đại diện BIDV cho biết theo cập nhật mới nhất, có tới trên 95.500 khách hàng của ngân hàng này quyết định hủy giao dịch chuyển khoản sau khi có thông tin cảnh báo. Nhờ vậy, họ tránh được thiệt hại đáng kể với tổng số tiền 438 tỉ đồng.

Hơn 1.500 tỉ đồng của khách hàng đã được bảo vệ nhờ giải pháp cảnh báo sớm tài khoản nghi ngờ gian lận

BIDV là một trong những ngân hàng thực hiện chức năng cảnh báo sớm cho khách hàng về giao dịch đáng ngờ theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Thống kê từ tháng 4 đến nay, ngân hàng này đã ngăn chặn được nhiều giao dịch chuyển khoản cho đối tượng lừa đảo.

"Tính năng Smart Alert cho phép tự động nhận diện và cảnh báo cho người dùng ứng dụng ngân hàng khi chuyển tiền đến số tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ rủi ro. Khi khách hàng nhập số tài khoản người nhận, hệ thống của BIDV sẽ tự động dò quét với cơ sở dữ liệu do cơ quan chức năng cung cấp. Nếu phát hiện tài khoản trong danh sách nghi ngờ gian lận, hệ thống lập tức đưa ra cảnh báo để khách hàng cân nhắc khi thực hiện giao dịch" – đại diện BIDV nói.

Một số ngân hàng khác như Vietcombank, MB, Agribank… cũng triển khai hệ thống cảnh báo giao dịch nghi ngờ, gian lận, lừa đảo. Trong đó, Vietcombank tích hợp tính năng tự động cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo vào các giao dịch chuyển tiền nhanh Napas24/7 trên ứng dụng VCB Digibank.

Khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền trên VCB Digibank, hệ thống sẽ tự động nhận diện và cảnh báo nếu số tài khoản của người nhận tiền có các dấu hiệu bất thường. Khi thông tin người nhận không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc tài khoản người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan thẩm quyền hay danh sách nghi ngờ rủi ro, hệ thống lập tức đưa ra cảnh báo.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, cho biết cùng với giải pháp công nghệ như thực hiện sinh trắc học trong chuyển tiền trực tuyến, thanh toán online, các ngân hàng đang tăng cường phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với cơ quan chức năng để phòng ngừa rủi ro lừa đảo. Từ đó, ngân hàng có những cảnh báo sớm hỗ trợ khách hàng, giúp ngăn chặn được những khoản thanh toán do tội phạm công nghệ lừa đảo trên không gian mạng và qua điện thoại.

"Khách hàng không nên bỏ qua những cảnh báo từ ngân hàng, nên kiểm tra người nhận có chính xác hay không. Trường hợp khách hàng là nạn nhân của những vụ lừa đảo có giá trị nhỏ vài trăm ngàn đồng cũng nên thông báo lại cho ngân hàng thương mại để có thể thu thập dữ liệu tài khoản đáng ngờ" - ông Lệnh khuyến cáo.