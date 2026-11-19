Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh AP

"Và nếu họ (Ukraine) không có Starlink, toàn bộ chiến tuyến của họ sẽ sụp đổ vì không có hệ thống liên lạc, và Nga sẽ thắng", ông Musk nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times. Trước đây, ông Musk từng tuyên bố rằng SpaceX đã đóng góp cho quốc phòng Ukraine nhiều hơn bất kỳ công ty tư nhân nào khác trên thế giới.

Vào giữa tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng các thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh Starlink đang hoạt động với những hạn chế nhất định. Sau đó, ông thông báo rằng hệ thống Starlink và phiên bản quân sự của nó, Starshield, đã được khôi phục ở Ukraine và đang hoạt động với tốc độ cần thiết cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Công ty SpaceX của Musk cung cấp dịch vụ internet vệ tinh Starlink, được quân đội Ukraine sử dụng, cùng nhiều mục đích khác, cho việc liên lạc. Công ty này cũng đang phát triển một dự án riêng biệt, Starshield, được thiết kế cho các cơ quan chính phủ và quân đội Hoa Kỳ. Dự án này sử dụng vệ tinh để liên lạc an toàn, giám sát và truyền tải thông tin tình báo. Ông Elon Musk đã phủ nhận các báo cáo cho rằng Lực lượng vũ trang Ukraine có quyền truy cập vào hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield và cáo buộc ông Zelensky muốn sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh thương mại Starlink cho các mục đích khác ngoài quân sự.

"Đó là lời nói dối. Tôi không muốn làm bạn sốc, nhưng Zelensky không phải lúc nào cũng nói sự thật", ông Musk nói.

Doanh nhân này nhấn mạnh rằng Starshield do chính phủ Mỹ kiểm soát, vì vậy Ukraine không thể sử dụng nó.

"Điều ông ấy thực sự muốn nói là ông ấy muốn sử dụng Starlink cho các hoạt động quân sự tấn công", ông Musk giải thích. Người sáng lập SpaceX nhấn mạnh rằng Starlink không được thiết kế như một vũ khí và không nên được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào Nga. Ông khẳng định rằng SpaceX đã từ chối những yêu cầu như vậy từ Kyiv kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Như Musk đã lưu ý, các điều khoản hoạt động của Starlink không thay đổi kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine: mạng lưới thương mại này vẫn không được thiết kế cho các hoạt động tấn công, và những tuyên bố trái ngược đều dựa trên sự hiểu lầm và "những lời dối trá có chủ ý".

Ông Musk cũng cho rằng mọi lời biện minh cho các hành động chống lại người Nga đều không thể chấp nhận được.

"Tôi nghĩ rằng quá thường xuyên mọi chuyện đều quy về quan điểm rằng Ukraine tốt, Nga xấu, và do đó bất kỳ hành động nào chống lại người Nga đều được biện minh. Đây là một quan điểm tàn nhẫn và hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông nói.

Từ đầu mùa thu, ông Zelenskyy đã hai lần tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang hạn chế hoạt động của hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield, phiên bản quân sự của Starlink, tại Ukraine.