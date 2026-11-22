Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này ghi nhận một tuần giảm giá khi kỳ vọng về tình trạng dư cung ngày càng gia tăng cùng với lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz đã dần phục hồi.

Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tuần này (16/11), giá dầu thế giới giảm hơn 3% trong bối cảnh Mỹ gia hạn thêm 90 ngày miễn trừ Đạo luật Jones, cho phép tàu mang cờ nước ngoài vận chuyển dầu mỏ và các loại hàng hóa khác giữa các cảng của nước này. Cùng với đó, triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu gia tăng cũng gây sức ép lên thị trường.

Tuy nhiên, đến phiên 17/11, giá dầu quốc tế tăng trở lại khi giới đầu tư lo ngại về những vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz làm gián đoạn nguồn cung dầu. Song đà tăng của giá dầu đã bị hạn chế phần nào bởi dự báo nguồn cung toàn cầu dư thừa, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông đang phục hồi.

Giá dầu thế giới đảo chiều giảm hơn 1% ở phiên giao dịch 18/11, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu cho thấy lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của nước này tăng mạnh hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường.

Trong phiên giao dịch 19/11, giá dầu thế giới gần như không thay đổi khi những thông tin về tình trạng gián đoạn hoạt động của các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz phần nào bù đắp áp lực giảm giá do lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng và triển vọng dư cung dầu trên toàn cầu.

Giá xăng trong nước giảm gần 1.000 đồng/lít trong tuần này. Ảnh: Nguyễn Huế

Giá dầu thế giới tăng nhẹ vào cuối phiên giao dịch cuối tuần (20/11) khi gia tăng những lo ngại về khả năng các cuộc tấn công trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có thể tái diễn. Cùng với đó, giá dầu tăng còn do các nhà giao dịch đẩy mạnh mua dầu thô trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào tuần tới.

Như vậy, giá dầu thế giới đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI giao tháng 12 hạ gần 6%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 92,57 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 83,41 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán của các mặt hàng xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh giảm.

Theo kỳ điều hành ngày 19/11, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, từ 19.399 đồng/lít xuống 18.576 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10 RON95-III hạ 745 đồng/lít, từ 19.845 đồng/lít xuống 19.100 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, từ 26.822 đồng/lít xuống 26.347 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.071 đồng/kg, từ 19.742 đồng/kg xuống 18.671 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.