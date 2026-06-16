Phát hiện nguyên nhân Elon Musk giàu lên nhanh chóng, trở thành nghìn tỉ phú USD đầu tiên trên thế giới

Elon Musk trở thành nghìn tỉ phú USD đầu tiên trên thế giới

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Getty Images)

Ngày 12/6, sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được đánh giá là kỷ lục của SpaceX, công ty tên lửa và trí tuệ nhân tạo do ông sáng lập được thị trường định giá hơn 2.000 tỉ USD ngay trong phiên giao dịch đầu tiên. Theo đó, tài sản ròng của Musk tăng lên khoảng 1.200 tỷ USD, đưa ông trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỉ USD.

Theo The New York Times, cột mốc này không chỉ là câu chuyện về một cá nhân giàu có nhất hành tinh, mà còn phản ánh sự hưng phấn chưa từng có của giới đầu tư đối với lĩnh vực công nghệ và AI.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, thị trường lao động tại nhiều quốc gia gặp khó khăn, đặc biệt với lao động trẻ, sự xuất hiện của một "nghìn tỉ phú" khiến dư luận vừa ngạc nhiên vừa tranh luận. Nhưng đây không phải lần đầu tiên thế giới chứng kiến một cột mốc tài sản tưởng chừng không thể đạt tới.

Để hình dung quy mô của 1.000 tỉ USD, nếu số tiền này được chia đều cho gần 8,2 tỉ người trên Trái đất, mỗi người sẽ nhận được khoảng 122 USD.

Nếu quy đổi thành các tờ tiền mệnh giá 1 USD và xếp nối đuôi nhau, 1.000 tỉ tờ tiền sẽ kéo dài gần 97 triệu dặm (khoảng 156 triệu km).

Theo NASA, khoảng cách trung bình từ Trái đất đến Mặt trăng là 238.855 dặm (gần 384.400km). Điều này đồng nghĩa "con đường làm bằng tiền" của ông Musk tương đương hơn 200 chuyến khứ hồi từ Trái đất đến Mặt trăng.

Chiều dài con đường này cũng dài hơn cả khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trời, khoảng 93 triệu dặm (150 triệu km).

Khối tài sản này cũng lớn hơn gấp đôi GDP của Nam Phi - quê hương của ông Musk. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), giá trị hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế Nam Phi tạo ra đạt gần 480 tỉ USD.

Hiện nay chỉ khoảng 21 quốc gia trên thế giới có GDP vượt mốc 1.000 tỉ USD. Trong đó Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu với GDP lần lượt hơn 32.380 tỉ USD và 20.850 tỉ USD, bỏ xa phần lớn các nền kinh tế còn lại.

So sánh tại Mỹ, với 1.000 tỉ USD, một người có thể mua gần 2,5 triệu căn nhà theo mức giá bán trung bình hiện nay là khoảng 403.200 USD/căn.

Đặc biệt số tiền này cũng đủ để mua hơn 243 tỉ gallon xăng trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh do chiến sự Trung Đông. Con số này cao hơn nhiều so với lượng xăng mà người Mỹ tiêu thụ trong cả năm 2025 (gần 137 tỉ gallon).

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình tại Mỹ vào ngày 12-6 ở mức gần 4,11 USD/gallon. Cuộc chiến đang diễn ra giữa Mỹ - Israel và Iran đã đẩy giá xăng trung bình toàn quốc vượt mốc 4 USD/gallon lần đầu tiên trong bốn năm.

Khoảng cách giữa ông Musk và những người giàu nhất còn lại trên thế giới cũng rất đáng kể. Theo Forbes, người giàu thứ hai hiện nay là ông Larry Page (đồng sáng lập Google) sở hữu khoảng 294 tỉ USD, thấp hơn ông Musk khoảng 706 tỉ USD.

Thậm chí tổng tài sản của bốn người xếp ngay sau ông chủ SpaceX trên bảng xếp hạng Forbes gồm Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos và Larry Ellison cộng lại chỉ đạt khoảng 1.050 tỉ USD - vẫn thấp hơn tài sản cá nhân của ông Musk.

Theo ghi nhận của Forbes, tài sản của ông Musk đã tăng trưởng với tốc độ rất nhanh trong những năm gần đây. Tài sản của ông ở mức 195 tỉ USD vào năm 2024, tăng lên 342 tỉ USD vào năm 2025 và sau đó vượt ngưỡng 1.000 tỉ USD nhờ cú hích từ SpaceX trong năm nay.

Vì sao tài sản Elon Musk vọt lên 1.000 tỉ USD?

SpaceX được xem là "át chủ bài" lớn nhất trong danh mục tài sản của Musk.

SpaceX được xem là "át chủ bài" lớn nhất trong danh mục tài sản của Musk. Với vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực phóng vệ tinh, Internet không gian và các hợp đồng quốc phòng, công ty này đang được giới đầu tư định giá ở mức chưa từng có đối với một doanh nghiệp tư nhân.

Việc SpaceX niêm yết không chỉ mang lại cú hích tài chính cho Musk, mà còn có thể định hình lại thị trường hàng không – vũ trụ thương mại toàn cầu, tương tự cách Tesla từng làm với ngành xe điện.

Ngoài SpaceX, Musk còn sở hữu khoảng 12% cổ phần Tesla. Dù doanh số xe điện có dấu hiệu chững lại, cổ phiếu Tesla vẫn tăng 13% từ đầu năm đến nay. Riêng phiên thứ Hai, cổ phiếu này tăng gần 4% sau khi Musk tiết lộ Tesla đang thử nghiệm robotaxi không cần giám sát an toàn ở ghế phụ phía trước.

Đáng chú ý, vào tháng 11, cổ đông Tesla đã thông qua gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Musk – được xem là gói lương lớn nhất lịch sử doanh nghiệp – nhằm ủng hộ tầm nhìn biến Tesla thành tập đoàn AI và robot hàng đầu.

Song song với Tesla và SpaceX, công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Musk cũng đang đàm phán nâng cao vốn. Theo truyền thông, xAI đang trong giai đoạn thương thảo nâng cao để huy động khoảng 15 tỷ USD vốn cổ phần mới, với mức định giá lên tới 230 tỷ USD.

Nếu thành công, xAI sẽ trở thành một trong những startup AI giá trị nhất thế giới, tiếp tục củng cố vị thế của Musk như một trung tâm quyền lực hiếm hoi trải dài từ xe điện, vũ trụ cho đến trí tuệ nhân tạo.