Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực phối hợp kiểm tra chặt dâu tây tươi nhập khẩu, sau khi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát hiện một lô hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo kết quả kiểm nghiệm trong Chương trình giám sát an toàn thực phẩm năm 2026, lô dâu tây này có tổng khối lượng 4 tấn, gồm 80 hộp xốp nặng 1.280 kg và 340 rổ nhựa nặng 2.720 kg. Hàng do Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Xuất nhập khẩu Gia Hưng (Lào Cai) nhập khẩu từ Công ty Hekou Xindongjin Cross Border E-Commerce Co., Ltd (Trung Quốc).

Mẫu kiểm nghiệm phát hiện hai hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép. Trong đó, dư lượng Cypermethrin ở mức 0,41 mg một kg, cao gấp 5,9 lần ngưỡng 0,07 mg một kg. Deltamethrin được phát hiện ở mức 0,39 mg một kg, gần gấp đôi giới hạn 0,2 mg một kg.

Nói với VnExpress, lãnh đạo Phòng An toàn thực phẩm và Môi trường thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, mẫu dâu tây trên được lấy ngẫu nhiên trong chương trình giám sát an toàn thực phẩm thường niên của cơ quan này. Sau khi phát hiện vi phạm, Cục đã thông báo để các lô hàng tiếp theo từ cùng nhà sản xuất, xuất khẩu được kiểm tra chặt.

Dâu tây Trung Quốc được bán tại chợ truyền thống ở TP HCM. Ảnh: Thi Hà

Cơ quan chuyên môn cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố cùng Sở An toàn thực phẩm TP HCM tăng cường kiểm tra dâu tây tươi nhập khẩu từ nhà sản xuất, xuất khẩu liên quan. Cục Hải quan đã chuyển công văn đến các Chi cục Hải quan khu vực để phối hợp kiểm tra trong quá trình làm thủ tục đối với những lô hàng này.

Trên thị trường, dâu tây Trung Quốc hiện được bán khoảng 85.000-100.000 đồng một kg, tùy loại, thấp hơn 20-30% so với hàng Đà Lạt. Thay vì bán theo cân, nhiều tiểu thương chia thành các combo, phổ biến 3 hộp giá 100.000 đồng.