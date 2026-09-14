Tesla của tỷ phú Elon Musk lập công ty con tại Việt Nam, hé mở về vốn điều lệ và dàn nhân sự

Tesla Motors được một nhóm kỹ sư tại Silicon Valley thành lập tháng 7/2003. Công ty được đặt theo tên nhà vật lý học nổi tiếng Nikola Tesla. Các nhà sáng lập bao gồm Martin Eberhard, Marc Tarpenning, JB Straubel, Ian Wright và Elon Musk. Elon Musk dẫn dắt Tesla qua vòng gọi vốn Serie A năm 2004 với tư cách Chủ tịch.

Tesla của tỷ phú Elon Musk. Ảnh AP

Trải qua hơn 20 năm phát triển, Tesla hiện là hãng xe giá trị nhất thế giới với vốn hóa thị trường hơn 1.400 tỷ USD gắn liền với những công lao to lớn của tỷ phú Elon Musk.

Tesla hiện có trụ sở tại Austin, đang sản xuất các dòng xe Model 3 và Model Y, cùng với mẫu bán tải Cybertruck và xe đầu kéo Semi. Ngoài ra, Tesla cũng đang sản xuất mẫu xe hai chỗ ngồi Cybercab - mắt xích then chốt trong nỗ lực của Elon Musk nhằm đưa Tesla trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực xe tự lái.

Mới đây, thông tin Tesla của tỷ phú Elon Musk quyết định thành lập công ty con tại Việt Nam đã gây chú ý lớn.

Thông tin về Tesla Motors Việt Nam. Ảnh: Cổng Thông tin Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp.

Theo thông tin công bố trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, pháp nhân mới thành lập tai Việt Nam có tên Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam, tên tiếng Anh là Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company, tên viết tắt Tesla Motors Vietnam.

Trụ sở chính của Tesla Motors Việt Nam được đăng ký tại tầng 6, Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM. Thông tin được đăng tải trong thời gian từ ngày 12/9 đến 12/10/2026, vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng.

Ngành kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Cụ thể hơn, doanh nghiệp đăng ký thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế. Ngoài ra, Công ty còn đăng ký hoạt động bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô.

Bên cạnh lĩnh vực ô tô, danh mục hoạt động còn bao gồm bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy; bán buôn chuyên doanh khác; bán buôn tổng hợp và bán lẻ tổng hợp. Các hoạt động này đều đi kèm nội dung về quyền xuất nhập khẩu hoặc phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

Tesla Motors Vietnam đăng ký riêng hai ngành nghề bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác và bán lẻ phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô. Theo hồ sơ, việc phân phối bán lẻ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo dữ liệu, Tesla Motors Việt Nam có ba người đại diện theo pháp luật, gồm một người Việt Nam và hai người Mỹ. Đó là ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc. Chủ tịch là David Jon Feinstein, một giám đốc điều hành cấp cao tại Tesla. Và Isabel Ching Fan giữ chức Tổng Giám đốc.

Việc đăng ký doanh nghiệp chưa đồng nghĩa Tesla đã công bố thời điểm chính thức bán xe tại Việt Nam. Hãng cũng chưa cung cấp thông tin cụ thể về danh mục xe, giá bán, hệ thống cửa hàng, trung tâm dịch vụ hay mạng lưới trạm sạc tại thị trường này.

Thị trường ô tô Việt Nam nói chung và ô tô điện nói riêng đang chứng kiến sự phát triển nhanh. Ngoài thương hiệu Việt VinFast đang khẳng định vị thế số 1 vững mạnh thì nhiều thương hiệu như BYD, Omoda & Jaecoo, Hyundai, Geely... cũng từng bước đẩy mạnh thị trường.

Xe Tesla Model 3. Ảnh: Cars

Sự xuất hiện của Tesla Motors Việt Nam hoàn toàn có thể là tín hiệu cho thấy hãng xe điện lớn nhất thế giới đang chuẩn bị đổ bộ thị trường ô tô Việt.

Trong khi đó nhìn rộng ra, Đông Nam Á đang trở thành một trong những thị trường xe điện sôi động nhất, thu hút nhiều hãng xe quốc tế, trong đó có Tesla.

Thái Lan là thị trường trọng điểm đầu tiên Tesla chính thức gia nhập, với các mẫu Model 3 và Model Y, đồng thời đưa Cybertruck đến trưng bày. Tại Malaysia, Tesla đã được cấp phép phân phối chính hãng, đồng thời phát triển mạng lưới trạm sạc và trung tâm dịch vụ.

Ở Singapore và Indonesia, xe Tesla hiện chủ yếu được phân phối qua các nhà nhập khẩu tư nhân. Hãng đang từng bước xây dựng hiện diện chính thức tại hai thị trường này, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nhìn chung, Tesla đang áp dụng chiến lược linh hoạt tại Đông Nam Á, tùy theo đặc điểm về chính sách và hạ tầng của từng quốc gia, qua đó từng bước củng cố vị thế trong khu vực.