Elon Musk có thêm hơn 160 tỷ USD một ngày

Theo danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Elon Musk hiện sở hữu tài sản tương đương 1.300 tỷ USD. Ông có thêm gần 165 tỷ USD chỉ sau phiên 15/6, chủ yếu nhờ cổ phiếu SpaceX đi lên.

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu công ty hàng không vũ trụ này tăng 19,6% lên 192,5 USD. Đây là phiên giao dịch đầy đủ đầu tiên của mã này sau khi chào sàn cuối tuần trước. Khoảng 244 triệu cổ phiếu đã được sang tay.

Ông Elon Musk tại Washington ngày 20/1. Ảnh: AP

Ngày 14/6, Musk viết trên mạng xã hội X rằng SpaceX "có thể đạt doanh thu xấp xỉ 1.000 tỷ USD" năm 2030. Năm ngoái, công ty này thu về 18,7 tỷ USD, lỗ gần 5 tỷ USD.

Đợt IPO đình đám của SpaceX vì thế làm dấy lên tranh luận liệu mức định giá khổng lồ có hợp lý hay không. Vốn hóa của công ty hàng không vũ trụ của Musk hiện là 2.520 tỷ USD, tăng khoảng 800 tỷ USD so với thời điểm IPO.

SpaceX vận hành dịch vụ Internet vệ tinh Starlink và các tên lửa có thể tái sử dụng. Hồi tháng 2, Musk sáp nhập công ty này với startup trí tuệ nhân tạo xAI của mình.

Cổ phiếu công ty này là nguồn tài sản chủ chốt của Musk. Ông hiện là Chủ tịch kiêm CEO và Giám đốc Công nghệ của SpaceX, nắm 4,8 tỷ cổ phiếu công ty, kèm quyền chọn mua 350 triệu cổ phiếu nữa. Tổng cộng, tỷ phú hiện sở hữu 38% cổ phần SpaceX.

Ông còn nắm khoảng 10% hãng xe điện Tesla. Tỷ phú gia nhập công ty năm 2004 và hiện là CEO. Ông cũng sở hữu số quyền chọn cho phép mua thêm 8% cổ phần nữa. Hãng xe điện này hiện có vốn hóa 1.290 tỷ USD.

Ngoài các doanh nghiệp trên, Musk còn nắm cổ phần trong công ty đào hầm The Boring Company và công ty phát triển thiết bị cấy ghép giao diện não - máy tính Neuralink.

Musk lần đầu lọt danh sách tỷ phú của Forbes năm 2012, với tài sản ước tính 2 tỷ USD và là người giàu thứ 634 thế giới khi đó. Ông chỉ mất 9 năm để lên vị trí dẫn đầu, khi cổ phiếu Tesla tăng vọt giúp tài sản của Musk vượt nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos.