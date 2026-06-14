Elon Musk thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên

Cổ phiếu SpaceX bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq hôm 12/6 với giá khoảng 150 USD một cổ phiếu, sau đó tăng lên quanh 168 USD trước khi đóng cửa dưới 161 USD. Mức tăng hơn 19% trong ngày đầu giúp công ty tên lửa của Musk đạt giá trị thị trường khoảng 2.100 tỷ USD, trở thành một trong những doanh nghiệp đại chúng lớn nhất Mỹ.

Theo Forbes, tài sản của Musk hiện được ước tính khoảng 1.100 tỷ USD, chủ yếu đến từ cổ phần tại SpaceX và Tesla. Mốc này đưa ông vượt xa nhóm tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới, đồng thời biến nhà sáng lập SpaceX thành người đầu tiên được ghi nhận có khối tài sản vượt 1.000 tỷ USD.

Việc SpaceX lần đầu bán cổ phiếu ra công chúng giúp công ty huy động 75 tỷ USD, cho thấy sức hút lớn của doanh nghiệp tên lửa do Elon Musk sáng lập. Nhu cầu mua cổ phiếu đến từ cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Nhiều người chấp nhận mức định giá cao vì tin vào vị thế của SpaceX trong lĩnh vực tên lửa tái sử dụng, mạng lưới vệ tinh Starlink và các kế hoạch mở rộng sang trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu ngoài không gian.

Elon Musk có 1.100 tỷ USD khi giá trị SpaceX vượt 2.000 tỷ USD. Ảnh: AP

SpaceX được Musk thành lập năm 2002, ban đầu với mục tiêu giảm chi phí phóng tên lửa và mở đường cho việc đưa con người lên sao Hỏa. Công ty sau đó trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân quan trọng nhất trong ngành hàng không vũ trụ Mỹ, nổi bật với tên lửa có thể tái sử dụng và hệ thống vệ tinh Starlink cung cấp Internet băng rộng.

Musk nói SpaceX cần thêm vốn để theo đuổi các tham vọng dài hạn, gồm đưa vệ tinh và trung tâm dữ liệu lên quỹ đạo, phát triển hoạt động AI và cuối cùng là xây dựng khu định cư của con người trên sao Hỏa. Ông đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên bằng nghi thức rung chuông từ Starbase, căn cứ của SpaceX ở Nam Texas.

Tuy nhiên, sự hưng phấn quanh SpaceX đi kèm không ít lo ngại. Công ty vẫn đang lỗ hàng tỷ USD khi theo đuổi các dự án tốn kém. Từ đầu năm 2025 đến cuối tháng 3/2026, SpaceX lỗ khoảng 8,7 tỷ USD. Một số kế hoạch kinh doanh của công ty cũng dựa trên các công nghệ chưa được chứng minh, trong đó có trung tâm dữ liệu ngoài quỹ đạo và các sản phẩm AI cạnh tranh với OpenAI, Anthropic.

Morningstar cho rằng SpaceX đang được định giá quá cao, ước tính giá trị hợp lý của công ty chỉ khoảng 780 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức vốn hóa sau phiên ra mắt. Các nhà phân tích cảnh báo nhà đầu tư đang đặt cược nhiều vào tầm nhìn cá nhân của Musk hơn là lợi nhuận hiện tại của doanh nghiệp.

Việc Musk nắm quyền chi phối lớn tại SpaceX cũng gây lo ngại. Theo cấu trúc cổ phần của công ty, ông có quyền quyết định nhiều vấn đề quan trọng, dù tỷ lệ cổ phần thực tế không tương ứng với mức quyền lực đó. Một số quỹ hưu trí ở California và New York từng chỉ trích các điều khoản lên sàn của SpaceX, cho rằng nhà đầu tư nhỏ có ít tiếng nói nếu xảy ra tranh chấp với công ty.

Trước SpaceX, Musk gây dựng tài sản ban đầu từ Zip2 và PayPal, hai công ty giúp ông thu về khoảng 200 triệu USD sau khi bán cổ phần. Ông dùng số tiền này để thành lập SpaceX và đầu tư vào Tesla, trong giai đoạn cả xe điện lẫn tên lửa tư nhân đều bị xem là những lĩnh vực nhiều rủi ro.

Tesla sau đó trở thành một trong những công ty xe điện có ảnh hưởng nhất thế giới. Từ khi lên sàn năm 2010, cổ phiếu Tesla từng đem lại mức sinh lời rất lớn cho cổ đông, dù Musk nhiều lần gây tranh cãi vì phát ngôn, phong cách điều hành và việc cùng lúc quản lý nhiều công ty.