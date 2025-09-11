Larry Ellison giàu thêm 110 tỷ USD, áp sát Elon Musk trên bảng xếp hạng tài sản

Ngày thứ Tư, cổ phiếu Oracle tăng tới 41%, đạt khoảng 341 USD/cổ phiếu vào lúc 11h30 sáng (giờ Mỹ), mức cao nhất trong lịch sử và là cú tăng nội ngày lớn nhất của hãng kể từ tháng 12/1992. Khi đó, cổ phiếu Oracle từng tăng 43% nhưng chỉ có giá hơn 0,6 USD.

Đợt tăng giá này đã đẩy vốn hóa thị trường của Oracle từ 678,4 tỷ USD (kết thúc phiên hôm trước) lên khoảng 957 tỷ USD. Đây được coi là một trong những phiên giao dịch lịch sử, tạo ra giá trị khổng lồ cho cả công ty và cổ đông.

Nguyên nhân chính của đà tăng đến từ dự báo mới về mảng điện toán đám mây. CEO Safra Catz cho biết doanh thu hạ tầng đám mây của Oracle dự kiến đạt 18 tỷ USD trong năm tài chính này, gần như gấp đôi lên 32 tỷ USD vào năm tài chính 2027 và tiếp tục tăng lên 73 tỷ, 114 tỷ và 144 tỷ USD trong ba năm tiếp theo.

Ngoài ra, Oracle công bố mức tăng 359% trong doanh thu cam kết (các hợp đồng đã ký nhưng chưa hạch toán), đạt 455 tỷ USD. Con số này chủ yếu đến từ bốn hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD ký với ba khách hàng lớn trong quý vừa qua.

Ellison, người nắm giữ khoảng 41% cổ phần của công ty, là người giàu thứ hai thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 391,8 tỷ USD.

Larry Ellison đang ở đâu trong bảng xếp hạng tỷ phú?

Với việc nắm giữ khoảng 41% cổ phần Oracle, tài sản ròng của Larry Ellison đã tăng từ 279,7 tỷ USD (tính theo giá đóng cửa hôm trước) lên 404,6 tỷ USD trong ngày thứ Tư. Ông trở thành người thứ hai trong lịch sử vượt mốc 400 tỷ USD, chỉ đứng sau Elon Musk.

Trong khi đó, Elon Musk vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính 436,3 tỷ USD, tức vẫn hơn Ellison khoảng 32 tỷ USD. Tuy nhiên, khoảng cách này đang được rút ngắn đáng kể nhờ cú bứt phá mạnh mẽ của Oracle.

Giới phân tích nói gì về triển vọng của Oracle?

Trong buổi công bố kết quả kinh doanh hôm thứ Ba, nhiều chuyên gia Phố Wall tỏ ra ngạc nhiên trước dự báo của Oracle. Brad Zelnick (Deutsche Bank) cho biết các nhà phân tích đều “sốc nhưng theo hướng tích cực”, coi đây là minh chứng rõ ràng cho “một sự dịch chuyển địa chấn trong ngành điện toán”.

James Wood (TD Cowen) nhận định mức tăng trưởng doanh thu cam kết của Oracle là “thật sự đáng kinh ngạc” và công ty đã có “một quý mang tính bước ngoặt”. John DiFucci (Guggenheim Securities) thậm chí nói ông “choáng ngợp trước triển vọng” và xem đây như một “sự kiện mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp”.

Điều đáng chú ý là dù cổ phiếu bứt phá mạnh, kết quả tài chính quý I của Oracle lại thấp hơn kỳ vọng. Công ty ghi nhận lợi nhuận 1,47 USD/cổ phiếu và doanh thu 14,9 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự báo của giới phân tích là 1,48 USD/cổ phiếu và 15 tỷ USD doanh thu.

Điều này cho thấy đà tăng giá cổ phiếu không chỉ đến từ kết quả hiện tại, mà chủ yếu phản ánh niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào triển vọng dài hạn của Oracle trong lĩnh vực điện toán đám mây.