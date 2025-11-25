Ai vừa vươn lên thành người giàu thứ hai thế giới sau Elon Musk?

Cổ phiếu Alphabet mở cửa phiên giao dịch đầu tuần với mức tăng 5,8%, lên khoảng 317 USD. Trước đó, cổ phiếu này đã tăng thêm 8,4% chỉ trong một tuần, đẩy giá từ hơn 276 USD lên gần 300 USD. Đợt tăng kéo dài nhiều tuần đã tạo ra cú bứt phá lớn cho tài sản của Larry Page.

Trong khi đó, cổ phiếu Oracle lại diễn biến trái chiều. Sau hai phiên giảm mạnh tổng cộng khoảng 12%, giá tiếp tục giảm thêm 1,5% xuống dưới 196 USD. Sự sụt giảm này kéo theo tài sản của Larry Ellison lao dốc đáng kể.

Nhờ đà tăng của Alphabet, tài sản của Larry Page đạt 255 tỷ USD sau khi tăng thêm 8,7 tỷ USD chỉ trong một ngày giao dịch. Ngược lại, tài sản của Ellison giảm xuống còn 248,8 tỷ USD do cổ phiếu Oracle mất giá.

Larry Page, người đồng sáng lập Google cùng Sergey Brin vào năm 1998, có giá trị tài sản ròng ước tính là 255 tỷ đô la sau khi tăng thêm 8,7 tỷ đô la vào thứ Hai.

Vì sao tài sản của các nhà đồng sáng lập Google tăng mạnh?

Sự bùng nổ của Alphabet trong vài năm qua đã giúp tài sản của Larry Page tăng trưởng phi mã. Từ mức 50,9 tỷ USD năm 2020, ông đã tăng lên hơn 144 tỷ USD vào đầu 2025 và nay chạm 255 tỷ USD. Sergey Brin – người đồng sáng lập còn lại – cũng hưởng lợi tương tự khi vượt Jeff Bezos để trở thành người giàu thứ tư thế giới với 236,4 tỷ USD.

Với Alphabet, động lực đến từ tăng trưởng doanh thu đều đặn và làn sóng AI đang lan rộng toàn ngành công nghệ. Công ty đã vượt mốc 100 tỷ USD doanh thu trong quý gần nhất và mảng điện toán đám mây tăng tới 34%.

Ngược lại, Ellison – từng là người thứ hai trên thế giới chạm mốc 400 tỷ USD – lại chứng kiến tài sản giảm mạnh do sự lao dốc của cổ phiếu Oracle. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về việc thị trường AI bị định giá quá cao.

Dù cùng đồng sáng lập Google, lượng cổ phần họ nắm giữ lại không giống nhau. Page đang sở hữu khoảng 389 triệu cổ phiếu loại B của Alphabet, trong khi Brin sở hữu khoảng 362,7 triệu cổ phiếu.

Nguyên nhân chính đến từ việc Sergey Brin bán cổ phiếu nhiều hơn Page trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, Brin còn thường xuyên quyên góp cổ phiếu Alphabet và Tesla cho các tổ chức phi lợi nhuận và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu bệnh Parkinson – lĩnh vực ông tài trợ trong nhiều năm.

Từ năm 2021 đến nay, Brin đã đóng góp hàng tỷ USD cổ phiếu cho các quỹ và viện nghiên cứu, bao gồm khoản 700 triệu USD năm nay và các khoản 615 triệu USD, 600 triệu USD trong năm 2023, cũng như 450 triệu USD năm 2021. Ngược lại, Larry Page hầu như không bán ra kể từ 2022.

Lý do nào khiến cổ phiếu Alphabet tăng mạnh, trong khi Oracle lao dốc?

Alphabet hưởng lợi trực tiếp từ sự lạc quan của thị trường đối với AI. Trong tuần vừa qua, công ty công bố mô hình AI mới – Gemini 3 – khiến cổ phiếu tăng 6%. Song song, Berkshire Hathaway của Warren Buffett cũng bất ngờ công bố khoản đầu tư gần 5 tỷ USD vào Alphabet, tạo thêm niềm tin cho giới đầu tư.

Mảng điện toán đám mây tăng trưởng mạnh cùng doanh thu kỷ lục trên 100 tỷ USD một quý tiếp tục củng cố kỳ vọng Alphabet sẽ là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ chu kỳ AI toàn cầu.

Ngược lại, Oracle đang chịu áp lực chung từ làn sóng “bán tháo cổ phiếu AI” khi nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ bong bóng. Theo khảo sát của Bank of America, 45% nhà quản lý quỹ cho rằng AI đang trở thành rủi ro lớn nhất thị trường. Điều này khiến nhiều quỹ bán khống cổ phiếu của Oracle, Nvidia, Broadcom và các công ty công nghệ lớn khác.