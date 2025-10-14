Shark Bình bị bắt: Vì đâu nên nỗi?

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech và "cá mập" nổi tiếng trên Shark Tank Việt Nam, chính thức bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền mã hóa AntEx.

Sự việc leo thang nhanh chóng sau hơn một tháng đấu tố công khai trên mạng xã hội, đánh dấu bước ngoặt pháp lý nghiêm trọng đối với vị doanh nhân từng được ví như "ông trùm công nghệ".

Hành trình của "cá mập công nghệ"

Shark Nguyễn Hòa Bình, được biết đến với biệt danh “Shark Bình” qua chương trình Shark Tank Việt Nam, là một trong những nhà đầu tư công nghệ nổi bật, từng rót vốn vào hàng chục startup trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông. Với phong cách thẳng thắn và tầm nhìn chiến lược, ông đã xây dựng hình ảnh “cá mập” công nghệ đầy quyền lực, nhưng cũng không tránh khỏi những tranh cãi lớn.

Shark Nguyễn Hòa Bình

Ngay từ năm thứ hai tại Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Bình đã sáng lập công ty phần mềm Peacesoft năm 2001, tiền thân của NextTech. Từ khởi đầu chỉ với hai người, Peacesoft phát triển mạnh mẽ nhờ hệ thống thanh toán điện tử Ngân Lượng. Đối mặt cạnh tranh khốc liệt, ông Bình chuyển hướng từ thương mại điện tử thuần túy sang điện tử hóa thương mại truyền thống, mở ra một chiến lược mới.

Năm 2014, Peacesoft được tái cấu trúc thành NextTech Group, định vị là tập đoàn công nghệ đa ngành với “hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện”. Triết lý của ông Bình là: “Nếu không thắng trên một trận địa, hãy tạo ra cả chiến trường mới”. NextTech hoạt động trên bốn trụ cột chính: công nghệ tài chính (Ngân Lượng, mPOS, VIMO), thương mại điện tử và logistics (Boxme, NextSmartShip), dịch vụ O2O (FastGo – ứng dụng gọi xe từng cạnh tranh với Grab) và quỹ đầu tư startup hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trẻ.

Đến năm 2020, NextTech mở rộng sang 7 quốc gia, sở hữu hơn 20 công ty thành viên, được ví như “Alibaba thu nhỏ của Việt Nam” và trở thành một trong những tập đoàn công nghệ tư nhân lớn nhất Đông Nam Á. Ngân Lượng, một “con cưng” của NextTech, từng được Red Herring vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiềm năng châu Á. Năm 2018, Ngân Lượng đạt doanh thu 1.900 tỷ đồng, dù năm 2019 giảm còn 425 tỷ đồng nhưng lợi nhuận cải thiện nhờ tối ưu hóa biên lợi nhuận.

Tuy nhiên, ngày 7/10/2025, hình ảnh NextTech bị ảnh hưởng khi công an giám sát việc chuyển hàng chục thùng tài liệu từ trụ sở tại 18 Tam Trinh, Hà Nội, liên quan đến cuộc điều tra dự án tiền mã hóa AntEx. Ngoài sự nghiệp, đời tư của Shark Bình cũng thu hút chú ý khi ông kết hôn lần hai với một diễn viên nổi tiếng, tạo thêm nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Nguồn gốc vụ việc AntEx - "Bom tấn" Crypto và sự sụp đổ

Dự án AntEx ra mắt tháng 9/2021 như một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với stablecoin VNDT neo giá VND, hứa hẹn cách mạng hóa tài chính số tại Việt Nam. Shark Bình thu hút sự chú ý lớn khi công bố đầu tư 2,5 triệu USD qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược. Dự án nhanh chóng huy động 4,5 triệu USD từ nhà đầu tư, với vốn ban đầu 5 tỷ đồng (Shark Bình góp 2 tỷ đồng, chiếm 40% và kiểm soát hoạt động).

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, token AntEx lao dốc 99%, website và kênh mạng xã hội biến mất. Đến tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB), nhưng token mới tiếp tục giảm 95%. Hàng loạt nhà đầu tư, bao gồm cá nhân tại Ninh Bình mất 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng), phản ánh thiệt hại nặng nề. Shark Bình im lặng suốt 4 năm, cho đến khi bất ngờ lên tiếng tại Hội nghị Go Global 2025 (tháng 9/2025), thừa nhận thất bại và cảnh báo rủi ro crypto.

Từ đấu tố đến can thiệp pháp lý

Tháng 9/2021: Ra mắt AntEx, Shark Bình đầu tư và cố vấn.

2021-2024: Token sụp đổ, dự án "bốc hơi"; Shark Bình ngừng đề cập.

24/9/2025: Shark Bình đăng bài chỉ trích startup "phát hành coin để huy động vốn sớm", thừa nhận mất 2,5 triệu USD do "đội tech phản bội" (cựu CTO LVL/LL nắm key và ví blockchain).

26/9/2025: Livestream "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Shark Bình cảnh báo cộng đồng, khẳng định mình là nạn nhân.

Cuối 9/2025: Cựu CTO tố ngược Shark Bình chỉ đạo "xả token" (rút thanh khoản) khi dự án đạt đỉnh, chuyển tiền vào Công ty Tiện Ngay (thuộc NextTech), hưởng lợi từ backdoor và rug-pull. Công khai địa chỉ ví blockchain làm bằng chứng. Shark Bình phản hồi, thách đấu livestream và đổ lỗi cho nhân viên cũ.

1-2/10/2025: Cựu CTO tiếp tục tố các dự án khác có dấu hiệu lừa đảo; Shark Bình không đáp trực tiếp.

5/10/2025: Shark Bình thông báo ngừng nói về crypto, xóa bình luận liên quan.

6/10/2025: Tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long (Phó Giám đốc Công an Hà Nội) xác nhận tiếp nhận đơn trình báo từ nhà đầu tư, cam kết điều tra không ngoại lệ.

7/10/2025: Công an Hà Nội làm việc với Shark Bình; hàng chục thùng tài liệu niêm phong được chuyển khỏi trụ sở NextTech (18 Tam Trinh, Vĩnh Tuy, Hà Nội).

8/10/2025: Công an tiếp tục khám xét NextTech; Công ty Công nghệ Vi Mô (thuộc NextTech) phát công văn khẳng định AntEx là dự án cá nhân của Shark Bình, không liên quan doanh nghiệp.

10/10/2025: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố Shark Bình về hai tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS) và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 BLHS). Ông bị tạm giam; 9 cá nhân liên quan (bao gồm cựu nhân viên và đối tác) cũng bị khởi tố cùng tội danh.

Nhiều thùng tài liệu được chuyển đi từ công ty NextTech trước sự giám sát của công an, tối 7/10. Ảnh: Linh Đan/VnExpress

Vụ việc đang trong giai đoạn điều tra mở rộng. Do tiền mã hóa chưa có khung pháp lý rõ ràng tại Việt Nam, việc truy vết khó khăn, tương tự các vụ Sky Mining hay Ifan. Nếu bị kết án, Shark Bình có thể đối mặt mức phạt tù lên đến 20 năm (tội lừa đảo) và 15 năm (vi phạm kế toán).