Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Giá vàng

SJC Mua 152,200 Bán 154,200

PNJ Mua 149,700 Bán 152,700

Tỷ giá

USD Mua 26,142 Bán 26,412

EUR Mua 29,895 Bán 31,471

Sáng 9-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng trong nước sáng nay cùng đi xuống theo đà giảm của giá thế giới, vàng nhẫn bán ra còn 151,7 triệu đồng/lượng.

Sáng 9-12, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 152,2 triệu đồng/lượng, bán ra 154,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm nay. 

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đi xuống khi được niêm yết quanh 149,2 triệu đồng/lượng mua vào, 151,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC đang thấp hơn mốc đỉnh lịch sử lập hồi đầu tháng khoảng 1,5 triệu đồng/lượng. Dù vậy, giá vàng trong nước vẫn đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Sáng 9-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm - 1

Giá vàng giảm trở lại vào sáng nay

Giá vàng trong nước giảm trở lại cùng nhịp với thị trường quốc tế. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.197 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD/ounce so với đầu phiên sáng. So với phiên hôm qua, giá vàng đang giảm và thủng mốc 4.200 USD/ounce.

Hiện thị trường đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về cuộc họp chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong tuần này. Nhiều dự báo cho rằng Mỹ có thể giảm lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Nếu lãi suất giảm, giá vàng sẽ hưởng lợi. Chỉ số đồng USD (DXY) cũng đang giằng co quanh mốc 99 điểm – mốc thấp nhất trong hơn 1 tháng qua.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC hơn 20 triệu đồng/lượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/12/2025 09:10 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
Xem thêm
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN