Chốt giá vàng hôm nay ngày 18/3 tiếp đà giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 18/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 18/3 giữ giá vàng miếng ở mức 183 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 18/3, giá vàng trong nước ngày 18/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 18/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 18/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 18/3, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3, giảm mạnh giá vàng nhẫn và giữ nguyên giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 18/3, chủ yếu giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 178,8 –181,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 179,7 – 182,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 178,8 – 181,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 18/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 18/3 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 100 USD/ounce, xuống mức 4.901 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.020 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá mạnh, lùi xuống sát mốc 4.900 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh gia tăng lo ngại về khả năng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì trạng thái thắt chặt trong thời gian dài hơn dự kiến.

Theo ông Jamie Dutta - Nhà phân tích thị trường tại Nemo.money, lo ngại lớn nhất hiện nay là kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài do giá năng lượng tăng. Ông cho rằng nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, áp lực này sẽ càng rõ nét, từ đó gây bất lợi cho giá vàng trong ngắn hạn.

Dù vậy, các yếu tố hỗ trợ như nhu cầu tích trữ của ngân hàng trung ương, rủi ro đình lạm và xu hướng đa dạng hóa tài sản vẫn được kỳ vọng sẽ nâng đỡ giá vàng trong trung và dài hạn.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.901 USD/ounce (tương đương khoảng 155,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 18/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 27,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 18/3, giá vàng ngày 19/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.