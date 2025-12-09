Bạc và đồng vượt vàng: Vì sao hai kim loại này trở thành “cơn sốt” mới của giới đầu tư toàn cầu?

Bạc tăng gần gấp đôi

Bạc đã tăng mạnh suốt năm qua, đặc biệt trong hai tháng gần đây, chủ yếu do tình trạng thiếu cung lịch sử ở thị trường London. Nhu cầu nhập bạc của Ấn Độ và dòng tiền vào các quỹ ETF dựa trên bạc đã đẩy giá lên nhanh chóng. Mặc dù tình trạng thiếu cung ở London đã hạ nhiệt khi lượng kim loại được vận chuyển đến các kho lưu trữ, thị trường Trung Quốc lại ghi nhận mức tồn kho thấp nhất trong 10 năm, tiếp tục tạo áp lực tăng giá.

Theo chuyên gia Ed Meir (Marex Group), đợt tăng của bạc lần này mang tính “parabol” rõ rệt, tức tăng quá nhanh trong thời gian quá ngắn và biến động giá lớn hơn nhiều so với các đợt tăng trước. Kể từ khi vàng lập đỉnh vào ngày 20/10, kim loại quý này gần như đi ngang, trong khi bạc tiếp tục tăng hơn 11% lên mức kỷ lục mới, còn đồng tăng gần 9%.

Tính biến động của bạc cũng tăng mạnh. Độ biến động quyền chọn của quỹ iShares Silver Trust, ETF bạc lớn nhất thế giới vừa đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2021. Chỉ trong một tuần, ETF này hút gần 1 tỷ USD, vượt cả dòng tiền vào quỹ vàng lớn nhất. Nhiều chuyên gia cho rằng nhà đầu tư phương Tây vốn “thiếu phân bổ” vào kim loại quý nay đang đổ tiền mạnh vào bạc và xu hướng này vẫn còn dư địa kéo dài.

Điều gì khiến nhà đầu tư ồ ạt mua quyền chọn bạc?

Không chỉ ETF, thị trường quyền chọn bạc cũng chứng kiến một làn sóng mua mới. Khối lượng giao dịch trung bình 5 ngày của các hợp đồng micro futures trên CME Group đạt mức chỉ thua đỉnh thiết lập hồi giữa tháng 10, cho thấy nhà đầu tư cá nhân đang gia nhập mạnh mẽ.

Một ví dụ điển hình là các lệnh quyền chọn kiểu “vé số”: hơn 5.000 hợp đồng mua (call spread) bạc ở mức giá 80–85 USD/ounce cho tháng 2 - tương đương 25 triệu ounce bạc - đã được giao dịch trong hai ngày liên tiếp. Đây là những lệnh đặt cược vào khả năng bạc tăng sốc đầu năm tới.

Tuy nhiên, để duy trì biến động cao như hiện nay, thị trường cần những đợt tăng mạnh hơn nữa. Theo đánh giá của Bloomberg Intelligence, bạc đang giao dịch cao hơn mức trung bình 5 năm tới 82%, gần mức lệch chuẩn lớn nhất từ năm 1979. Điều này khiến biên độ dao động khó đoán hơn và đỉnh giá có thể nằm ở bất kỳ đâu. Ed Meir cho rằng khi đồ thị phá đỉnh lịch sử, “không còn điểm kháng cự”, nên đỉnh giá “có thể là 85 USD, cũng có thể chỉ là 60 USD.”

Đồng cũng trở thành “siêu sao mới” nhờ điện hóa và AI

Trái với bạc, đồng có ít yếu tố tài chính hơn nhưng lại được hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng điện hóa toàn cầu. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI, năng lượng sạch và các dự án chuyển đổi năng lượng đang đẩy mức tiêu thụ đồng lên cao. Điều này khiến nhiều nhà phân tích dự báo thị trường sẽ thiếu cung trong vài năm tới.

Tuần trước, giá đồng tại Sàn London (LME) đã chạm mức kỷ lục hơn 11.600 USD/tấn. Biến động của hợp đồng tương lai tháng 3 trên Comex cũng tăng hơn 4 điểm, với phần lớn vị thế mở nằm ở các mức giá mua phía trên thị trường, dấu hiệu cho thấy kỳ vọng giá tiếp tục tăng.

Đồng còn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố chính sách. Từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kế hoạch áp thuế lên kim loại này nhằm thúc đẩy nguồn cung nội địa, giá đồng tại New York tăng mạnh hơn giá tại London. Điều này tạo ra “cửa ăn chênh” hiếm có, khiến các trader lớn như Mercuria, Trafigura và Glencore tăng nhập khẩu đồng vào Mỹ ở mức kỷ lục.

Mặc dù sau đó Mỹ tạm miễn thuế cho một số loại đồng vào cuối tháng 7, nhưng gần đây các nhà buôn lại tiếp tục đẩy mạnh giao hàng khi Trump hứa sẽ xem xét đánh thuế lên đồng tinh luyện trong năm tới.

Liệu đà tăng của bạc và đồng có bền vững hay chỉ là “cơn nóng nhất thời”?

Theo các chuyên gia đầu tư như Greg Sharenow (PIMCO), thị trường kim loại đang bị siết chặt đáng kể khi dòng chảy hàng hóa dịch chuyển sang Mỹ do lo ngại thuế quan. Mức giá cao tại Mỹ tạo động lực giữ nguồn cung tại thị trường này thay vì lưu chuyển ra quốc tế, góp phần làm chặt nguồn cung ở nhiều khu vực.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng một đợt điều chỉnh 10–15% hoàn toàn có thể xảy ra với cả bạc và đồng mà không phá hỏng triển vọng dài hạn. Cả hai kim loại đều đang được hỗ trợ bởi các yếu tố mang tính cấu trúc: thiếu cung, chuyển dịch năng lượng và nhu cầu công nghiệp tăng liên tục.

Nhìn chung, dù giá có thể điều chỉnh, cả bạc và đồng đều đang bước vào chu kỳ tăng nhờ sự kết hợp hiếm hoi của dòng tiền đầu tư, nhu cầu thực tế và biến động chính sách.