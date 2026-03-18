Giá vàng thế giới giảm mạnh

Tối 18/3, giá vàng thế giới giao ngay giảm 125 USD, tương đương 2,5%, còn 4.880 USD mỗi ounce. Diễn biến đến từ việc các nhà đầu tư cân nhắc rủi ro từ lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh giá dầu cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Đồ thị:Kitco

"Các nhà đầu tư lo ngại lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, do giá năng lượng tăng vọt", Jamie Dutta, nhà phân tích thị trường tại Nemo money, cho biết. Theo ông, kịch bản này càng có khả năng xảy ra nếu xung đột Trung Đông kéo dài.

Dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn, lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này khi làm tăng chi phí nắm giữ vàng vật chất và gia tăng lợi suất của các tài sản sinh lời.

Cuộc xung đột ở Trung Đông đã bước sang tuần thứ ba. Eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, khiến giá dầu Brent duy trì ngưỡng trên 100 USD mỗi thùng trong 4 phiên liên tiếp.

Trong bối cảnh này, Fed được dự báo có thể giữ nguyên lãi suất vào cuối ngày 18/3 giờ Mỹ, tức rạng sáng 19/3 giờ Việt Nam. Nhà đầu tư đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để phân tích và đánh giá định hướng chính sách của ngân hàng trung ương cho thời gian còn lại của năm 2026.

Hiện thị trường dự báo Fed chỉ cắt giảm lãi suất một lần 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9 và thêm một lần nữa vào cuối năm 2027.

Về dài hạn, giá vàng vẫn có triển vọng, theo ông Jamie Dutta. "Các ngân hàng trung ương mua vào, rủi ro lạm phát trì trệ và nhu cầu đa dạng hóa vẫn còn, đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ cao hơn vào cuối năm nay", ông nhận định.

Cùng diễn biến với vàng, giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống dưới 78 USD mỗi ounce. Bạch kim hạ gần 4% xuống 2.045 USD và palladium giảm hơn 3% xuống 1.537 USD.