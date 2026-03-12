Áp lực lạm phát “ép” vàng đảo chiều giảm

Ngày 12/3, giá vàng mở cửa đã ghi nhận đà giảm khá mạnh. lúc 8h45 sáng 12/3, giá vàng trong nước giảm mạnh so với mức đóng cửa hôm qua, với mức điều chỉnh phổ biến 1,4 triệu đồng/lượng ở cả vàng nhẫn và vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 182,8 – 185,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh vàng miếng về cùng vùng giá này, ghi nhận mức giảm tương tự.

Thị trường vàng giằng co trước các thông tin về kinh tế, chính trị quốc tế.

Sau cú rơi mạnh đầu phiên, giá vàng đã hồi nhẹ. Tính tới 10h, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp giao dịch ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng so với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, thời điểm 9h sáng nay, giao dịch tại 5.167,75 USD/ounce, tương đương 166,22 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá vàng đến từ việc dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ làm lu mờ triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc.

Lo ngại về triển vọng lạm phát do cú sốc năng lượng đã làm giảm đáng kể khả năng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, gây ảnh hưởng tới giá vàng. Dữ liệu cho thấy, lạm phát cơ bản của Mỹ duy trì ở mức thấp trong hai tháng đầu năm 2026 (trước thời điểm xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2).

Theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố ngày 11/3, giá tiêu dùng tăng 0,3% trong tháng 2. Nếu căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang, giá xăng dầu, chi phí vận tải và giá nhiều loại hàng hóa tiêu dùng có thể tăng theo trong những tháng tới.

Liên minh châu Âu (EU) đưa ra cảnh báo lạm phát tại khu vực này có thể vượt ngưỡng 3% trong năm nay. Đi kèm với thông tin này là việc chỉ số đồng USD tăng 0,1% cũng gây thêm áp lực giảm giá lên kim loại quý này.

Giới phân tích nhận định, thị trường vàng sẽ tiếp tục ở trạng thái giằng co cho đến khi có những tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng kiểm soát lạm phát của các ngân hàng trung ương và diễn biến thực tế tại vùng Vịnh.