Giá xăng dầu hôm nay 13/3: Dầu thế giới tiếp tục đắt thêm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng khi căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz làm lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Đà tăng của giá dầu được củng cố sau khi Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, trên CNBC rằng Hải quân Mỹ hiện chưa thể triển khai lực lượng hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, song khả năng này rất có thể sẽ được thực hiện vào cuối tháng. Tuy nhiên, ông nhận định giá dầu toàn cầu khó có khả năng tăng vọt lên 200 USD/thùng, ngay cả khi Iran tiếp tục tấn công các tàu vận tải thương mại.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định cuộc xung đột tại Trung Đông đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử thị trường năng lượng toàn cầu. Đánh giá này được đưa ra một ngày sau khi cơ quan này thông qua kế hoạch xả kho dự trữ dầu chiến lược với khối lượng kỷ lục 400 triệu thùng.

Theo báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng mới nhất của IEA, các quốc gia vùng Vịnh Trung Đông đã cắt giảm tổng sản lượng ít nhất 10 triệu thùng/ngày, tương đương gần 10% nhu cầu dầu toàn cầu.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Energy Aspects cho rằng thị trường vẫn còn hoài nghi về khả năng toàn bộ khối lượng dầu dự trữ nói trên thực sự được tung ra. Theo họ, 400 triệu thùng, chủ yếu là dầu thô cùng một phần sản phẩm dầu chỉ tương đương khoảng 25 ngày gián đoạn nguồn cung ở mức hiện tại.

Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent trung bình sẽ đạt khoảng 98 USD/thùng trong tháng Ba và tháng Tư trước khi giảm xuống khoảng 71 USD/thùng vào quý IV. Tuy nhiên, tổ chức này cũng cảnh báo trong kịch bản rủi ro cao, khi dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn trong một tháng, giá trung bình trong hai tháng này có thể tăng lên 110 USD/thùng.

Các nhà phân tích của ING nhận định rằng cách duy nhất để giá dầu giảm bền vững là khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Nếu điều này không xảy ra, thị trường dầu mỏ nhiều khả năng vẫn chưa đạt đỉnh giá. Eo biển Hormuz nằm dọc bờ biển Iran và là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 22h ngày 12/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng giảm đan xen trong đó giá xăng RON95, dầu diesel tăng còn giá xăng E5 RON92 giảm nhẹ.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 447 đồng/lít, không cao hơn 22.504 đồng/lít, giá xăng RON95 tăng 335 đồng/lít, không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 555 đồng/lít, không cao hơn 27.025 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 2.513 đồng/lít, không cao hơn 26.932 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 340 đồng/kg, không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tuy không thực hiện trích lập nhưng đã chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít; xăng không chì 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.