Sau cú sụt mạnh nhất thập kỷ, đà giảm của giá vàng và bạc sẽ kéo dài đến bao giờ?

Theo báo cáo mới nhất từ Heraeus Precious Metals, giá vàng vừa trải qua cú sụt mạnh nhất kể từ năm 2013, khi giảm tới 6,8% chỉ trong một ngày, từ đỉnh kỷ lục 4.382 USD/ounce xuống 3.971 USD/ounce hôm 21/10.

Đây là cú điều chỉnh sau đợt tăng “nóng” kéo dài suốt 18 tháng, trong đó giá vàng đã tăng gấp đôi kể từ tháng 3/2024 và tăng 66% chỉ riêng trong năm nay.

Heraeus cho biết, sau lễ hội Diwali – thời điểm nhu cầu vàng ở Ấn Độ thường tăng mạnh – sức mua từ khu vực này đã bắt đầu hạ nhiệt. Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư vào các quỹ ETF vàng vẫn khá mạnh, với lượng nắm giữ tăng thêm 723.000 ounce chỉ trong tuần 13–17/10.

Các nhà phân tích nhận định: “Dù giá điều chỉnh, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn còn nguyên. Nếu nhà đầu tư tiếp tục bổ sung vị thế, đà tăng có thể sớm quay lại.”

Đợt điều chỉnh lần này sẽ kéo dài bao lâu?

Heraeus cảnh báo giá vàng đã vượt xa các ngưỡng trung bình dài hạn, nên việc điều chỉnh là “không thể tránh khỏi”. Lịch sử cho thấy, các chu kỳ giảm sau khi đạt đỉnh thường kéo dài vài tháng, thậm chí có giai đoạn đi ngang suốt bốn năm – như giai đoạn 2020–2024.

Chỉ số biến động vàng (CBOE Gold ETF Volatility Index) tuần qua cũng đạt mức cao nhất trong hơn 5 năm, vượt cả thời điểm chiến sự Nga – Ukraine bùng nổ. Đến sáng thứ Hai (giờ Mỹ), vàng giao ngay đã trượt về dưới 4.000 USD/ounce, giảm hơn 3% trong phiên.

Chuyện gì đang xảy ra với giá bạc?

Thị trường bạc cũng rơi vào cảnh tương tự khi giảm 6% trong tuần, trong đó riêng phiên thứ Ba đã mất gần 9%, tương đương 4,5 USD/ounce. Heraeus cho rằng không có “chất xúc tác” cụ thể nào, mà chủ yếu do giới đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng quá nhanh.

Các tín hiệu cảnh báo đã xuất hiện từ nhiều tuần trước, khi giá bạc duy trì trên mức trung bình 200 ngày. Trong đợt bán tháo, biên độ dao động trung bình 14 ngày lên tới 1,9 USD, khiến hàng loạt lệnh cắt lỗ tự động bị kích hoạt, đẩy áp lực bán tăng mạnh. Dù vậy, dòng tiền bắt đáy vẫn xuất hiện, thể hiện qua việc ETF bạc ròng tăng 13 triệu ounce trong tuần.

Thanh khoản thị trường cải thiện, nhưng nguy cơ vẫn tiềm ẩn

Heraeus cho biết, sau khi mùa lễ hội Diwali kết thúc, nhu cầu vật chất từ Ấn Độ giảm bớt, giúp “hạ nhiệt” phần nào sức nóng của thị trường. Song ở chiều ngược lại, thanh khoản tại London đang cải thiện khi lượng kim loại chảy ra khỏi kho COMEX và các nhà kho châu Á, khiến chi phí vay ngắn hạn giảm.

Trong tháng 10, tổng cộng 33 triệu ounce bạc đã rời khỏi kho COMEX, còn tại Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, lượng rút ra đạt kỷ lục 1.495 tấn, riêng ngày 23/10 ghi nhận mức cao nhất lịch sử 338 tấn. Tuy nhiên, Heraeus cảnh báo, nếu chính phủ Mỹ kéo dài tình trạng đóng cửa, việc xem xét lại chính sách khoáng sản (Section 232 Review) có thể khiến thanh khoản suy yếu trở lại và làm sống dậy nguy cơ “siết chặt nguồn cung” bạc toàn cầu.