Chốt giá vàng hôm nay ngày 4/3 tiếp đà giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 4/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 4/3 giảm giá vàng miếng xuống mức 184,2 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 4/3, giá vàng trong nước ngày 4/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 181,2 triệu đồng/lượng mua vào và 184,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 4/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 181,2 triệu đồng/lượng mua vào và 184,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 4/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 181,2 triệu đồng/lượng mua vào và 184,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 181,2 triệu đồng/lượng mua vào và 184,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 4/3, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3, tiếp tục giảm rất mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 4/3, giảm dữ dội ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 181,2 –184,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 180,9 – 183,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 4 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 182 – 185 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 4/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 4/3 tăng với giá vàng giao ngay tăng 18 USD/ounce, lên mức 5.168 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.177 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới bất ngờ tăng giá nhẹ, nhưng vẫn ở dưới mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Theo các chuyên gia, diễn biến của hai yếu tố này đang lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trên thị trường kim loại quý.

Theo Kitco, tâm lý thận trọng của giới giao dịch gia tăng so với đầu tuần, khi những lo ngại liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục xuất hiện.

Một số tín hiệu từ thị trường vàng vật chất cũng đang được nhà đầu tư theo dõi. Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trong tháng 1/2026 giảm mạnh so với mức trung bình của năm 2025.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.168 USD/ounce (tương đương khoảng 164 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 4/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 4/3, giá vàng ngày 5/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.