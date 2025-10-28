“Vàng cháy hàng”, nhiều người lấn sân mua hàng cân bạc lúc giá đỉnh, giờ đứng ngồi không yên

Lỗ hàng chục triệu đồng vì “đu đỉnh” mua bạc

Tự nhận mình là “tay mơ” khi chưa bao giờ xuống tiền mua bạc, chị Trần Thị Thư (Hà Nội) đã xuống tiền mua 4kg bạc với giá 56,8 triệu đồng/kg vào ngày 18/10 vừa qua. Đến hiện tại, theo như nhẩm tính, chị đã lỗ hơn 25 triệu đồng.

“Tôi có ít tiền tiết kiệm, định mang mua vàng mà đợt đó đi mua mãi không được chỉ vàng nào. Nghe nói mua bạc cũng có lãi, lại dễ hơn mua vàng nên mới đi mua. Giờ thì ngày một xuống, nhìn giá hàng ngày mà sốt cả ruột”, chị Thư thở dài.

Hàng trăm người xếp hàng mua bạc vào ngày 18/10 khi giá đang ở mức đỉnh.

Theo chị Thư, không chỉ mua bạc với giá cao, ngày hôm đó do đi muộn, không lấy được số nên chị phải mua lại số với giá 200 nghìn đồng.

“Hôm đầu tiên tôi đi lúc 9 giờ sáng thì cửa hàng bảo hết số, hôm sau phải đến từ 7 giờ mới có. Hôm sau đúng giờ đó tôi đi mà họ cũng phát hết, không còn số để lấy. Tôi chờ từ 7 giờ đến 8 giờ thì có người bán lại số cho tôi với giá 200 nghìn. Mua xong có người trả 300 nghìn đồng để mua lại số mà tôi không bán, vẫn cứ mua”, chị Thư kể.

Không những thế, cửa hàng bạc không có sẵn hàng nên chị Thư phải thanh toán tiền trước, cửa hàng hẹn đến cuối tháng 2/2025 mới trả hàng. Chưa được cầm bạc trên tay nhưng suốt cả tuần qua, giá bạc liên tục giảm khiến chị Thư đứng ngồi không yên.

Lực mua quá nhiều, hàng loạt cửa hàng vàng bạc thông báo hết hàng thời điểm giữa tháng 10/2025.

Tương tự, thấy mua vàng quá khó, chị Thu Huyền (Hà Nội) cũng “tất tay” mua hết hơn 238 triệu đồng tiền bạc thỏi với giá 2,046 triệu đồng/lượng. Đến hiện tại, chị Huyền lỗ khoảng hơn 25 triệu đồng chỉ sau 9 ngày xuống tiền mua.

“Tôi thấy mỗi lượng bạc đang ở mức 2,131 triệu đồng xuống còn 2,046 triệu đồng nên đi mua luôn 116 lượng bạc. Sau hơn 1 tuần, giá bạc hiện tại họ mua vào chỉ còn 1,829 triệu đồng một lượng. Vậy nên nếu bán bây giờ, tôi lỗ tới 25,1 triệu đồng”, chị Huyền than thở.

Chỉ sau hơn 1 tuần, chị Huyền lỗ tới hơn 25 triệu đồng vì xuống tiền mua bạc.

Không chỉ “đu đỉnh” mua bạc ở giá cao, nghe nhiều người dự báo giá bạc còn tăng tiếp, hàng loạt cửa hàng khan hiếm không có bạc bán ra, anh Thuỷ (Hưng Yên) đã xuống tiền mua 2kg bạc trên “chợ đen” với giá lên tới 60 triệu đồng/kg và 50 lượng bạc thỏi với giá 2,5 triệu đồng/lượng.

“Chợ đen tuần trước giao dịch sôi động lắm. Một người bán có cả chục người hỏi mua. Giá chênh lệch với cửa hàng tới cả chục triệu 1kg. Tôi dạo ấy còn thấy mình may mắn vì thấy nhiều người bán với giá 65-67 triệu đồng/kg bạc mà mình lại mua được giá có 60 triệu đồng/kg. Vậy mà giờ rao bán lại 52-53 triệu đồng/kg vẫn không ai mua, mất ăn mất ngủ”, anh Thuỷ nói.

Để mua được bạc, nhiều người phải đi từ 5 giờ sáng xếp hàng lấy số, thậm chí là mua lại số của người khác với giá từ 100-500 nghìn/số.

Cập nhật giá bạc

Sau nhiều ngày tăng liên tiếp, giá bạc cũng theo giá vàng ngày càng giảm sâu. Tính từ mức giá cao nhất từ trước đến nay được thiết lập vào ngày 18/10 đến ngày 27/10, giá bạc đã giảm 6,4 triệu đồng/kg.

Cùng với chênh lệch giữa mua vào và bán ra, người mua bạc đã lỗ tới 7,9 triệu đồng/kg sau chưa đầy 10 ngày xuống tiền mua bạc lúc giá đỉnh.

Có thể thấy, giá bạc trong nước tăng – giảm theo giá bạc thế giới. Trong đó, sau khi tăng 70% từ đầu năm đến nay, bạc đã giảm 7,2% từ mức cao kỷ lục trên 54 USD/ounce, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2011.

Giá bạc đã có phiên giảm mạnh nhất trong tuần tuần vừa qua kể từ năm 2011.

Tính đến 16 giờ ngày 27/10, giá bạc thế giới giao dịch ở mức 47,69 USD/ounce, giảm 0,84 USD/ounce, tương đương mức giảm 1,73% so với chốt phiên Mỹ tuần trước.

Cùng thời điểm, giá bạc Phú Quý giao dịch ở mức 1,834-1,891 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 233 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 240 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên ngày 18/10.

Theo Jim Wyckoff – người đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính và hàng hóa cho biết trong 50 năm qua, mỗi khi bạc chạm hoặc vượt 50 USD, chỉ duy trì được trong thời gian ngắn – điều này đã xảy ra hai lần.

Chưa ai biết giá bạc sẽ tăng hay giảm trong thời gian tới.

Vì vậy, Jim Wyckoff cho rằng, yếu tố then chốt nhất quyết định hướng đi của giá bạc chính là giá bạc có vượt được 50 USD/ounce hay không.

Nếu trong hai tuần tới, giá bạc vẫn đứng vững trên 50 USD/ounce, thị trường có thể bắt đầu tin rằng vàng và bạc đang bước vào chu kỳ tăng dài hạn mới, vượt xa các mức giá từng thấy trong nửa thế kỷ qua.

Ngược lại, nếu giá bạc không thể giữ trên mốc 50 USD trong tuần tới, lịch sử có thể lặp lại - báo hiệu rằng vàng và bạc sẽ bước vào đợt điều chỉnh giảm sâu và có thể cả thị trường giá xuống (bear market), như chu kỳ “bùng nổ – suy thoái” thường thấy trong các hàng hóa cơ bản.