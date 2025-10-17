Giá vàng cao chót vót, người vay vàng, có kế hoạch cưới "khóc ròng"

Cuối ngày 16-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 147,1 triệu đồng/lượng, bán ra 149,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp giao dịch lên tới 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Gây bất ngờ phải kể tới là trên thị trường tự do, một số cửa hàng cuối ngày hôm nay đẩy giá vàng miếng SJC lên tới 167 triệu đồng chiều mua vào và 171 triệu đồng chiều bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn mức khó tin - 22 triệu đồng/lượng. Đây là mức cách biệt chưa từng có, thậm chí cao hơn giá thế giới quy đổi tới khoảng 35 triệu đồng mỗi lượng.

Trong vòng 1 tuần, mỗi lượng vàng tăng thêm khoảng 8 triệu đồng; còn tính trong khoảng 1 tháng nay, giá vàng miếng SJC đã đắt hơn khoảng 17 triệu đồng.

Giá vàng trong nước đang ở mức đỉnh lịch sử, trong bối cảnh mùa cưới đang đến gần khiến nhiều người rơi vào cảnh "dở khóc dở cười".

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương (ngụ tỉnh Khánh Hòa) kể vừa phải đổi kế hoạch tặng vàng cưới cho bạn thân sang tặng tiền mặt vì giá tăng quá nhanh. Đầu năm nay, giá vàng mới khoảng 85 triệu đồng/lượng. Giờ đã gần 150 triệu đồng, tăng hơn 60 triệu đồng chỉ trong chưa đầy một năm.

"Thời điểm giá vàng chạm mốc 90 triệu đồng, tôi nghĩ chắc là đỉnh, chờ vài tuần nữa giá sẽ hạ. Ai ngờ càng chờ càng lên, liên tục phá kỷ lục. Đến gần ngày cưới bạn, tôi không thể mua nữa, đành chuyển sang tặng tiền" - chị Hương kể.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn liên tục lập đỉnh những ngày qua

Méo mặt vì tính chuyện mua vàng cưới

Đáng nói, với mức giá lập đỉnh, vàng đang trở thành "gánh nặng" trong các dịp cưới hỏi. Anh Nguyễn Hoàng Thanh, nhân viên văn phòng tại TP HCM, cho biết nếu tổ chức đám cưới bây giờ, chỉ riêng phần vàng cưới tặng cô dâu đã tiêu tốn hơn 200 triệu đồng, chưa tính đến các chi phí khác như chụp ảnh, thuê áo cưới, trang trí, tiệc cưới…

"Tính sơ, tổng chi phí cho một đám cưới trọn vẹn giờ có thể lên tới 500 triệu đồng. Lương thì không tăng, trong khi vàng lại tăng gần gấp đôi, khiến mọi thứ đội giá lên chóng mặt" - anh Thanh lo lắng.

Thậm chí, theo ghi nhận, nhiều gia đình giờ phải chuyển sang mượn hoặc thuê vàng cưới cho đủ nghi thức. Chưa hết, giá vàng tăng phi mã cũng khiến nhiều người đang vay hoặc nợ bằng vàng như "ngồi trên lửa".

Trước diễn biến tăng "nóng" nhiều người dân kiến nghị cơ quan quản lý cần có giải pháp quyết liệt hơn để bình ổn thị trường vàng, thu hẹp cách biệt giá vàng trong nước với giá thế giới.

Giá vàng trong nước tăng nhanh