Các nhà đầu tư đang bắt đầu mất kiên nhẫn

Kể từ khi lập đỉnh lịch sử 5.595 USD/ounce vào tháng 1, giá vàng đã mất khoảng 1/3 giá trị, có thời điểm xuống còn 3.742 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày 18/11, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Đáng chú ý, vàng đã giảm khoảng 10% kể từ khi các chỉ số chứng khoán Phố Wall đạt đỉnh vào đầu tháng 10, trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ liên tục lao dốc trong những tuần gần đây.

Diễn biến này khiến những nhà đầu tư kỳ vọng vàng sẽ đóng vai trò như một nơi trú ẩn trước những biến động trên thị trường tài chính, lạm phát gia tăng hay những lo ngại về quy mô nợ công phải thất vọng. Đây vốn là những luận điểm mà các nhà đầu tư lạc quan về vàng thường viện dẫn để khẳng định sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Kể từ khi lập đỉnh lịch sử 5.595 USD/ounce vào tháng 1, giá vàng đã mất khoảng 1/3 giá trị. (Ảnh: Shutterstock)

“Vàng hiện có vẻ đang vận động giống một tài sản rủi ro hơn là một công cụ phòng ngừa rủi ro”, ông George Cheveley, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý quỹ Ninety One, nhận định. Ông cho rằng diễn biến này hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng thông thường: “Bạn sẽ nghĩ vàng phải là một tài sản trú ẩn an toàn khi tình hình thế giới trở nên xấu đi”.

Trong những năm gần đây, vàng đã trải qua một đợt tăng giá lịch sử, từ khoảng 2.000 USD/ounce vào đầu năm 2024 lên mức đỉnh được thiết lập trong năm nay. Đà tăng này được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và ngày càng có thêm sự tham gia của các nhà đầu tư đầu cơ thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Các nhà phân tích tại Peel Hunt cho rằng đợt lao dốc của giá vàng xuống mức thấp mới trong tuần này không xuất phát từ một nguyên nhân rõ ràng. Trên thực tế, giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu đi xuống lẽ ra phải tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho kim loại quý này.

Theo nhóm phân tích, việc giá vàng xuyên thủng ngưỡng 3.800 USD/ounce có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang bắt đầu mất kiên nhẫn và đồng loạt rút lui khỏi thị trường. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng tâm lý thị trường đang suy yếu, khi ngày càng nhiều nhà đầu tư cho rằng họ cần đóng các vị thế hiện tại và tạm thời đứng ngoài cuộc cho đến năm mới.

Ông John Reade, chiến lược gia thị trường phụ trách khu vực châu Á và châu Âu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho rằng đà suy yếu của vàng trong năm nay chủ yếu xuất phát từ hoạt động bán ra của các nhà đầu cơ và nhà đầu tư phương Tây sử dụng đòn bẩy, phần lớn là những người tham gia thị trường trong ngắn hạn. Họ đã đổ tiền vào vàng khi giá tăng nhanh, nhưng cũng nhanh chóng rút lui khi các điều kiện kinh tế thay đổi.

Bà Helen Amos, Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO, cho biết một số nhà đầu tư bắt đầu cảnh báo rằng họ không còn xem vàng là công cụ giúp đa dạng hóa danh mục cổ phiếu như trước đây.

Bà dẫn lời một nhà quản lý quỹ trao đổi với bà trong tuần trước rằng vàng “thực tế không còn đóng vai trò đa dạng hóa danh mục đầu tư nữa, bởi giá vàng đang biến động cùng chiều với các tài sản rủi ro. Kim loại này cũng không thực sự thể hiện được vai trò trú ẩn an toàn, xét đến những biến động mạnh mà nó đã trải qua trong 12 tháng qua”.

Diễn biến giá có tích cực trong dài hạn?

Mặc dù lạm phát vẫn dai dẳng ở các nền kinh tế lớn, việc một chu kỳ tăng lãi suất mới bắt đầu kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào tháng 2 đã gây thêm sức ép lên giá vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và lãi suất tăng thường gây bất lợi cho kim loại quý này do vàng không mang lại lợi suất. Đồng USD mạnh lên cũng tạo thêm áp lực, bởi vàng được định giá bằng đồng tiền này. Trong khi đó, giá dầu, một trong những động lực chính thúc đẩy lạm phát trong năm nay, cũng đang biến động ngược chiều với giá vàng.

Ông Reade của WGC cho biết xu hướng giao dịch dựa trên kỳ vọng đồng tiền mất giá và quá trình phi USD hóa, hai yếu tố từng góp phần thúc đẩy giá vàng tăng trong năm ngoái, trên thực tế vẫn chưa biến mất.

Kể từ khi cuộc chiến tại Iran bắt đầu, giá vàng đã biến động cùng chiều với thị trường chứng khoán Mỹ, thay vì ngược chiều.

“Vấn đề là những yếu tố này đã bị lu mờ trước tác động của cuộc xung đột ở Iran, vốn kéo theo giá năng lượng cao hơn, lạm phát gia tăng, lãi suất tăng và kỳ vọng lãi suất tiếp tục đi lên. Tất cả những điều đó đã phần nào làm suy yếu động lực tăng giá của vàng”, ông Reade nói.

Tuy nhiên, ngay cả mối quan hệ giữa giá vàng và kỳ vọng lãi suất dường như cũng không còn vận động theo quy luật quen thuộc trong thời gian gần đây. Kim loại quý này vẫn chật vật ngay cả trong những giai đoạn thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ hạ nhiệt, khiến các nhà đầu tư lạc quan về vàng khó lý giải diễn biến giá. Một nhà đầu tư quỹ phòng hộ mô tả những biến động gần đây của vàng là “khó hiểu”.

Một số nhà phân tích cho rằng nguyên nhân có thể nằm ở đà suy yếu gần đây của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Khi thị trường chứng khoán điều chỉnh, một số nhà đầu tư buộc phải bán vàng để huy động tiền mặt, qua đó bù đắp các vị thế đang thua lỗ trên thị trường cổ phiếu.

Ông Suki Cooper, Giám đốc bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Standard Chartered, cho biết hiện vàng đang đảm nhận hai vai trò. Thứ nhất, kim loại quý này trở thành “nguồn cung cấp thanh khoản”, một đặc điểm ngày càng thể hiện rõ trong bối cảnh những lo ngại về lĩnh vực công nghệ và các đợt điều chỉnh trên thị trường chứng khoán. Thứ hai, giá vàng đang quay trở lại chịu tác động từ lợi suất thực và lợi suất danh nghĩa, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng trong ngắn hạn.

Dù vậy, một số nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Ông Cheveley tại Ninety One dẫn chứng nhu cầu mua vàng liên tục ở mức cao của các ngân hàng trung ương là một trong những yếu tố tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Bà Amos tại BMO cho rằng hoạt động giao dịch dựa trên kỳ vọng đồng tiền mất giá đã “lắng xuống”. Tuy nhiên, bà tin rằng xu hướng này có thể quay trở lại. “Liệu nó có trở lại hay không? Chắc chắn là có, bởi nợ công của các chính phủ vẫn đang gia tăng”, bà nhận định.

Trong khi đó, bà Cooper tại Standard Chartered cho rằng vàng cần thoát khỏi vai trò cung cấp thanh khoản để có thể lấy lại đà tăng giá. Dù triển vọng trong ngắn hạn còn nhiều thách thức, bà vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này.

Ông Cheveley cũng nhận định quá trình phục hồi của giá vàng có thể sẽ cần thêm thời gian. Tuy nhiên, ông cho rằng những động lực hỗ trợ cơ bản vẫn còn nguyên vẹn.

“Nếu nhìn vào tình hình địa chính trị, nợ tài khóa của Mỹ, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cũng như mong muốn gia tăng dự trữ vàng của Trung Quốc và một số quốc gia khác, tôi cho rằng tất cả những động lực mua vào đó vẫn còn hiện hữu”, ông Cheveley nói.

Theo Financial Times