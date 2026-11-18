Vàng mất mốc 3.800 USD, giảm sâu từ đỉnh lịch sử

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch ngày 18/11, đánh dấu một trong những đợt điều chỉnh đáng chú ý nhất của kim loại quý trong năm nay.

Theo Reuters, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 1,6%, xuống còn 3.787,65 USD/ounce ngày 18/11, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 1,9%, xuống 3.789,40 USD/ounce.

Diễn biến trên cũng được thể hiện trên biểu đồ giao dịch của Investing.com. Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay ở mức 3.781,90 USD/ounce, giảm 67,35 USD, tương đương 1,75% trong phiên.

Việc mất mốc 3.800 USD/ounce cho thấy áp lực bán đang gia tăng, đặc biệt khi giá vàng liên tục suy yếu trong những phiên gần đây.

Giá vàng lao dốc xuống dưới mốc 3.800 USD kể từ tháng 9/2025. Nguồn: Investing

Trước đó, trong phiên 16/11, giá vàng đã chạm 3.830,74 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 2/10/2025. Theo phân tích của Reuters, tính từ mức đỉnh lịch sử 5.594,82 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1/2026, giá vàng đã giảm khoảng 31,5%.

Đà giảm kéo dài khiến triển vọng cả năm của kim loại quý trở nên kém tích cực. Reuters nhận định vàng đang hướng tới năm giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2015 nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng chịu áp lực. Trong phiên 18/11, giá bạc giao ngay giảm 3,1%, xuống 45,94 USD/ounce. Bạch kim giảm 1,5%, còn 1.408,30 USD/ounce, trong khi palladium giảm 2%, xuống 951,42 USD/ounce.

Diễn biến đồng loạt đi xuống cho thấy hoạt động bán tháo không chỉ tập trung ở vàng mà đang lan rộng sang thị trường kim loại quý.

Đồng USD và kỳ vọng Fed tăng lãi suất gây sức ép lên vàng

Nguyên nhân chính kéo giá vàng đi xuống là sự kết hợp giữa đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo Reuters, đồng USD đang duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng. Điều này khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy yếu nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Cùng lúc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Các nhà đầu tư ngày càng nghiêng về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Phát biểu ngày 17/11, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần tăng lãi suất thêm một lần nữa để kiềm chế áp lực lạm phát. Tuy nhiên, ông cũng phản đối quan điểm cho rằng Fed cần chuyển sang một lộ trình thắt chặt mạnh mẽ hơn.

Theo công cụ FedWatch của CME được Reuters dẫn lại ngày 18/11, thị trường đang định giá khả năng 95,7% Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12, trong khi xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 4,3%.

Kỳ vọng lãi suất tăng tạo bất lợi trực tiếp cho vàng. Khác với trái phiếu chính phủ hay tiền gửi ngân hàng, vàng không mang lại lợi suất định kỳ. Khi lãi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý cũng tăng lên, khiến dòng tiền có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, hoạt động bán vàng để bổ sung thanh khoản cũng góp phần đẩy nhanh đà giảm.

Ông Tim Waterer, Giám đốc phân tích thị trường tại KCM Trade, nhận định nhà đầu tư đang xem vàng như một tài sản có thể bán để giải phóng thanh khoản, cắt giảm vị thế trước những biến động của thị trường và huy động vốn cho các khoản đầu tư khác.

Trước đó, Reuters cho biết giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia đã giảm khoảng 1.900 tỷ USD từ đầu tháng 10 xuống còn 3.900 tỷ USD vào cuối tuần trước. Diễn biến này phản ánh sự điều chỉnh đáng kể trong nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đồng thời làm gia tăng nhu cầu tiền mặt của một bộ phận nhà đầu tư.

Trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, vàng không phải lúc nào cũng tăng giá theo vai trò tài sản trú ẩn. Khi nhà đầu tư cần tiền mặt để bù đắp thua lỗ hoặc đáp ứng yêu cầu ký quỹ ở những thị trường khác, kim loại quý cũng có thể trở thành tài sản bị bán ra.

Một yếu tố đáng chú ý khác là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran kể từ cuối tháng 2 đã đẩy giá năng lượng lên cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Thông thường, bất ổn địa chính trị có thể thúc đẩy nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn. Tuy nhiên, trong đợt điều chỉnh hiện tại, đồng USD cũng được hưởng lợi từ nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn. Khi đồng bạc xanh tăng giá đồng thời với lợi suất trái phiếu Mỹ, sức hấp dẫn của vàng bị suy giảm.

Áp lực đối với vàng còn đến từ những thay đổi trong hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 675 tấn vàng trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 9/2026, dựa trên số liệu công bố và ước tính của tổ chức này.

Tuy nhiên, Reuters cho biết Ba Lan, một trong những ngân hàng trung ương mua vàng tích cực nhất thời gian qua, có thể giảm tốc độ mua trong tháng 11 sau khi đạt mục tiêu dự trữ 700 tấn vàng. Thống đốc ngân hàng trung ương nước này vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục mua thêm trong tương lai.

Trung Quốc tiếp tục là một trong những nguồn cầu đáng chú ý khi ngân hàng trung ương nước này đã mua vàng trong hai năm liên tiếp, góp phần duy trì tâm lý tích cực đối với kim loại quý tại thị trường nội địa.

Dù giá vàng giảm sâu, nhu cầu đầu tư thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quý III.

Báo cáo công bố ngày 3/11 của WGC cho biết các quỹ ETF vàng toàn cầu hút ròng 211 tấn trong quý III/2026, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên mức kỷ lục 4.256 tấn. Giá trị dòng vốn vào các quỹ đạt mức kỷ lục 31 tỷ USD trong quý.

Tuy nhiên, nhu cầu mua vàng miếng và vàng xu lại giảm xuống 268 tấn, thấp hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Theo WGC, nhà đầu tư cá nhân có xu hướng chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng giá trước khi gia tăng lượng nắm giữ.

Sự trái chiều giữa dòng vốn ETF và nhu cầu vàng vật chất cho thấy thị trường chưa hoàn toàn mất đi lực mua dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ vẫn là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến giá vàng.

Việc vàng xuyên thủng mốc 3.800 USD/ounce cũng khiến thị trường chú ý hơn đến các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo, trong khi khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý nhà đầu tư.