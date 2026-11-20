Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 19/11 biến động trái chiều trong biên độ hẹp.

Kết thúc phiên giao dịch 19/11, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,03%, lên mức 91,98 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 0,06%, xuống còn 83,21 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (20/11), giá dầu WTI của Mỹ đảo chiều đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h54' ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 91,98 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 82,87 USD/thùng, tăng 0,52% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên do những lo ngại về an ninh nguồn cung và triển vọng dư cung trên thị trường.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz cùng xung đột Nga - Ukraine tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an ninh nguồn cung năng lượng.

Ngày 17/11, máy bay không người lái của Iran đã tấn công một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Cùng thời điểm, thủy thủ đoàn của một con tàu đi qua eo biển Hormuz vẫn mất tích sau khi con tàu bị trúng đạn hai lần.

Quân đội Mỹ mới đây đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, trong đó có mục tiêu là một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm, nhằm đáp trả việc Iran nhắm mục tiêu vào nhân viên và tài sản của Mỹ.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ chiều qua. Ảnh: Thạch Thảo

Trong một diễn biến khác, ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Ukraine tấn công cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea lần thứ ba trong tuần này. Ông cho biết Nga sẽ không tiếp tục xem xét khả năng tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và hoạt động vận tải biển.

Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro địa chính trị, các dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu dồi dào cùng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạo sức ép lên thị trường dầu mỏ.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ có thể dư cung trong quý IV năm nay do hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh. Triển vọng nguồn cung gia tăng tạo áp lực giảm lên giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thành phẩm.

Báo cáo của Tổ chức sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI) tiếp tục củng cố những lo ngại về tình trạng dư cung sau khi cho biết xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 9 tăng gần 21% so với tháng 8, lên mức 5,38 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2.

Ngày 18/11, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu tồn kho của nước này tăng mạnh hơn dự kiến.

Trong khi đó, tại cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ vào ngày 19/11, ba nhà lãnh đạo của Mỹ, Trung Quốc và Nga đã nhất trí đưa ra một “tuyên bố hòa bình” mang tính biểu tượng. Họ tái khẳng định rằng không bao giờ được phép xảy ra chiến tranh hạt nhân, đồng thời cam kết tăng cường cung ứng các sản phẩm nhiên liệu cho tất cả các nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (19/11).

Ở kỳ điều hành ngày 19/11, giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm so với kỳ trước.

Cụ thể, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, từ 19.399 đồng/lít xuống 18.576 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III hạ 745 đồng/lít, từ 19.845 đồng/lít xuống 19.100 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, từ 26.822 đồng/lít xuống 26.347 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.071 đồng/kg, từ 19.742 đồng/kg xuống 18.671 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 19/11 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 30.434 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 27.354 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 43.992 đồng/lít; ở Trung Quốc là 34.025 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam không cao hơn 19.100 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 31.335 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 33.329 đồng/lít; tại Lào là 37.956 đồng/lít; ở Trung Quốc là 30.970 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); trong khi tại Việt Nam không cao hơn 26.347 đồng/lít.