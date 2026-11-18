Theo ghi nhận của tờ 21st Century Business Herald, trong hai ngày 14 và 15/11, Trung tâm Thương mại Trang sức Tử Cẩm Thành, nằm tại khu Dự Viên (Thượng Hải), chật kín người mua.

Nơi đây thường được ví như “Thủy Bối của Thượng Hải”, bởi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng theo mô hình bán buôn và bán lẻ, với giá bán sát giá vàng nguyên liệu hơn so với các thương hiệu lớn.

Ngay từ tầng một, dòng người xếp hàng chờ thang máy lên các tầng bán vàng từ tầng 2 đến tầng 6.

Tại một cửa hàng vàng ở tầng 6, trong vòng 20 phút, phóng viên đã nghe thấy 5 lần thông báo giao dịch thành công, giá trị giao dịch cao nhất lên tới 60.000 NDT (khoảng 231 triệu đồng).

Không khí mua bán nhộn nhịp đến mức một nhân viên cửa hàng cho biết khách đông đến nỗi có thời điểm gần như không thể di chuyển.

Giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng nhiều người dân vẫn xếp hàng mua vàng tại Trung tâm Thương mại Trang sức Tử Cẩm Thành. Ảnh: 21st Century Business Herald.

Khi thấy khách còn do dự, một nhân viên bán hàng đã nói: “Bây giờ mua được là lời đấy”. Câu nói này không chỉ là chiêu tiếp thị, mà đang phản ánh đúng tâm lý đám đông đang lan rộng: tranh thủ bắt đáy trước khi giá bật trở lại.

Giá vàng giảm sâu, chênh lệch lớn giữa các cửa hàng

Ngày 16/11, giá vàng giao ngay có lúc chạm 3.832,23 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2025, trước khi hồi lên quanh 3.849 USD/ounce.

Tại thị trường Trung Quốc, giá vàng trang sức của các thương hiệu lớn như Lão Phượng Tường, Châu Sinh Sinh đã giảm xuống còn khoảng 1.163-1.165 NDT (khoảng 4,5 triệu đồng)/gram.

So với mức đỉnh 1.708 NDT (khoảng 6,6 triệu đồng)/gram hồi tháng 1, mức giảm đã lên tới hơn 540 NDT (khoảng 2 triệu đồng)/gram. Nếu một khách hàng mua một chiếc vòng tay vàng 50 gram ở đỉnh thì đến nay đã lỗ hơn 27.000 NDT (khoảng 104 triệu đồng).

Đà giảm của vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12 gia tăng.

Thị trường định giá gần như chắc chắn Fed sẽ tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do kim loại quý này không mang lại lợi suất định kỳ như các tài sản sinh lời khác.

Hai luồng suy nghĩ: Người mua vì 'cần', người chờ vì 'sợ'

Theo ghi nhận tại Tử Cẩm Thành, khách hàng đến mua vàng chủ yếu là các cặp đôi trẻ, nhóm phụ nữ đi cùng nhau, phụ nữ trung niên và các gia đình.

Họ thường chọn dây chuyền, nhẫn, vòng tay có trọng lượng vừa phải để tự đeo hoặc phục vụ nhu cầu cưới hỏi. Một số người còn mang vàng cũ đến đổi sang mẫu trang sức mới.

Một cô gái trẻ cho biết cô cùng bố mẹ đi mua 2 dây chuyền và 1 vòng tay, tổng trọng lượng khoảng 17 gram, vì “thấy giá giảm nhân dịp cuối tuần nên ghé xem”.

Tuy nhiên, sự nhộn nhịp tại các quầy trang sức không đồng nghĩa nhà đầu tư đã đồng loạt quay lại thị trường.

Một số người chọn mua từng lượng nhỏ, khoảng 1-5 gram mỗi lần, để thăm dò và tích lũy dần. Những người khác vẫn đứng ngoài quan sát, chờ giá giảm thêm trước khi quyết định xuống tiền.

Trên mạng xã hội, một số nhà đầu tư Trung Quốc thậm chí đặt mốc 800 NDT/gram làm ngưỡng tâm lý để cân nhắc mua vào. Ảnh: 21st Century Business Herald.

Các chuyên gia tại Trung Quốc khuyến cáo, triển vọng dài hạn của vàng vẫn có những yếu tố hỗ trợ, nhưng giá trong ngắn hạn có thể tiếp tục biến động. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng chính sách tiền tệ và nhu cầu đầu tư sẽ là những yếu tố quan trọng chi phối thị trường.

Đằng sau sự náo nhiệt tại các cửa hàng bán lẻ là tín hiệu trái chiều từ giới đầu tư tổ chức.

Trong khi giá vàng lao dốc, dòng tiền vào các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc không hề chững lại. Dữ liệu từ Shanghai Securities News cho thấy, chỉ tính riêng từ đầu quý IV đến ngày 12/11, 14 quỹ ETF vàng tại Trung Quốc đã hút ròng gần 4,6 tỷ NDT (khoảng 17.700 tỷ đồng).

Đáng chú ý hơn cả là động thái của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Theo số liệu công bố ngày 7/11, tính đến cuối tháng 10, dự trữ vàng của Trung Quốc đã đạt 78,3 triệu ounce, đánh dấu tháng thứ 24 liên tiếp Ngân hàng Trung ương nước này mua ròng vàng.

Theo 21st Century Business Herald, Shanghai Securities News, China News Service