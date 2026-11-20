Kịch bản giá vàng đi ngang cả thập kỷ

Người đưa ra nhận định bi quan là Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg Intelligence. Trong các cuộc trao đổi gần đây, ông cho rằng vàng và bạc đã trải qua đợt tăng quá nóng, có những dấu hiệu tương đồng với chu kỳ lập đỉnh năm 1980.

Nếu nhìn vào các chu kỳ lịch sử, giá vàng hoàn toàn có thể đi ngang trong vòng 10 năm tới; nếu lặp lại kịch bản năm 1980, thậm chí có thể kéo dài tới 20 năm.

Cơ sở cho nhận định này là vàng đang có những biểu hiện khác với vai trò tài sản trú ẩn truyền thống. McGlone cho rằng kim loại quý ngày càng có mối liên hệ với thị trường chứng khoán Mỹ. Khi cổ phiếu công nghệ và các tài sản rủi ro giảm mạnh, nhà đầu tư có thể bán vàng để bổ sung tiền mặt hoặc bù đắp thua lỗ ở những khoản đầu tư khác.

Giá vàng được dự báo có thể mắc kẹt trong vùng giá hiện tại không phải vài tháng, mà là cả một thập kỷ. Ảnh: Bloomberg

Chừng nào định giá cổ phiếu Mỹ còn ở mức cao, lợi suất trái phiếu và lãi suất thực còn gây sức ép, vàng có thể khó duy trì đà tăng mạnh như giai đoạn trước.

Bank of America (BofA) cũng cảnh báo năm 2026 có thể là một năm mất đà của vàng. Theo phân tích kỹ thuật được ngân hàng này đưa ra, nhịp tăng từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2026 kéo dài khoảng 121 tuần, trong khi đợt điều chỉnh sau đó mới diễn ra khoảng 24 tuần.

BofA cho rằng vàng có thể tiếp tục dao động mạnh, phục hồi rồi lại chịu áp lực giảm trong phần còn lại của năm 2026, trước khi có cơ hội lấy lại đà tăng trong năm 2027 hoặc 2028.

Trong kịch bản đó, vàng có thể dao động trong một biên độ rộng nhưng không phá được đỉnh cũ trong nhiều năm.

Thậm chí, một số dự báo của Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada (CIBC) đã hạ đáng kể dự báo giá vàng trong triển vọng mới nhất.

CIBC đưa ra mức giá trung bình dự kiến cho năm 2027 là 5.200 USD/ounce, năm 2028 là 5.500 USD/ounce, sau đó giảm về 4.800 USD năm 2029, 4.500 USD năm 2030 và 4.200 USD năm 2031.

Những con số này cho thấy CIBC không kỳ vọng giá vàng tăng liên tục trong dài hạn.

Lực đỡ từ ngân hàng trung ương chưa biến mất

Điểm khác biệt giữa chu kỳ hiện tại và nhiều giai đoạn điều chỉnh trước đây nằm ở nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương.

Trong một phân tích công bố ngày 10/11, BlackRock - tập đoàn quản lý đầu tư và công nghệ tài chính toàn cầu của Mỹ - cho biết các ngân hàng trung ương đã mua hơn 3.900 tấn vàng trong giai đoạn từ năm 2022 đến nửa đầu năm 2026. Lần đầu tiên sau khoảng 3 thập kỷ, vàng đã vượt trái phiếu kho bạc Mỹ, trở thành tỷ trọng lớn nhất trong dự trữ toàn cầu.

Khảo sát năm 2026 của Hội đồng Vàng Thế giới cũng cho thấy 45% ngân hàng trung ương tham gia khảo sát có kế hoạch tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tiếp theo.

Ngân hàng trung ương tiếp tục là một trong những nguồn cầu quan trọng của thị trường vàng. Ảnh: Bloomberg.

BlackRock cho rằng lợi suất thực cao và đồng USD mạnh vẫn là những yếu tố gây sức ép lên giá vàng trong ngắn hạn. Dù vậy, nhu cầu mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thị trường trong dài hạn.

Goldman Sachs cũng vừa hạ mục tiêu cuối 2026 xuống 4.150 USD/ounce và cuối 2027 xuống 4.800 USD/ounce nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm dài hạn: nhu cầu có tính cấu trúc từ ngân hàng trung ương là động lực chính cho mức tăng khoảng 15% mà họ dự báo vào cuối 2027.

Tập đoàn này ước tính khối lượng mua ròng của ngân hàng trung ương sẽ quay về mức trung bình 60 tấn/tháng, so với mức chỉ 17 tấn/tháng trước năm 2022.

Như vậy, ngay cả khi triển vọng giá vàng trong ngắn hạn trở nên thận trọng hơn, nhu cầu từ khu vực chính thức vẫn là yếu tố khác biệt so với những chu kỳ điều chỉnh trước đây.

Đi ngang không có nghĩa là giá đứng im

Trong thị trường hàng hóa, đi ngang không có nghĩa giá đứng yên tại một mức cụ thể. Thuật ngữ này thường mô tả trạng thái giá dao động trong một biên độ rộng, chưa hình thành xu hướng tăng hoặc giảm rõ rệt trong thời gian dài.

Nhìn vào dự báo của CIBC, đi ngang không phải là một đường thẳng nằm ngang, mà là một xu hướng đi xuống hoặc đi ngang có kiểm soát sau khi đã đạt đỉnh.

Trong khi đó, một bộ phận khác lại cho rằng đi ngang chỉ là giai đoạn tích lũy trước một đợt tăng mới.

Capital Wars lập luận rằng quy mô nợ công và những thay đổi trong thanh khoản toàn cầu có thể thúc đẩy các ngân hàng trung ương mở rộng bảng cân đối kế toán trong dài hạn, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Theo quan điểm này, vàng vẫn có khả năng tăng mạnh trong thập kỷ tới, thậm chí tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần. Tuy nhiên, đây là kịch bản lạc quan và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ, diễn biến nợ công, nhu cầu đầu tư và hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương.

Nếu nhìn từ các dự báo hiện có, triển vọng vàng trong những năm tới không chỉ có hai thái cực là lao dốc hoặc tiếp tục tăng nóng. Kim loại quý có thể trải qua giai đoạn biến động mạnh, với những đợt phục hồi xen kẽ các nhịp điều chỉnh kéo dài.

Lực đỡ từ ngân hàng trung ương đủ mạnh để ngăn một đợt bán tháo, nhưng lãi suất thực cao và đồng USD mạnh đủ sức ngăn một đợt tăng mới.

Đáng chú ý là chính các tổ chức Phố Wall cũng ngày càng thận trọng với kịch bản tăng nóng.

Theo Bloomberg, Bank of America, China Gold Net