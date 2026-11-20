Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu thị trường lao động và sản xuất của Mỹ yếu hơn dự kiến so với kỳ vọng dai dẳng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm nữa. Vàng vẫn ở gần mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 sau đợt giảm mạnh hôm thứ Tư.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố sáng thứ Năm cho thấy tình hình thị trường lao động có phần xấu đi và hoạt động sản xuất khu vực giảm mạnh.

Tâm lý thị trường vẫn nghiêng mạnh về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp ngày 8-9/12, sau khi biên bản cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 của ngân hàng trung ương được công bố hôm thứ Tư.

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều dự đoán rằng việc thắt chặt hơn nữa có thể là cần thiết trong những tháng tới, trong khi một số quan chức nêu khả năng tăng lãi suất mạnh hơn nếu lạm phát vẫn ở mức cao. Đánh giá hợp đồng tương lai mới nhất cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là khoảng 90%, và xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 10%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 20/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133,2 - 136,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 132- 136 triệu đồng/lượng, 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.624 USD/ounce, giảm 102 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Diễn biến giá vàng trong nước thời gian gần đây. (Ảnh: Phú Quý).

Theo các chuyên gia, kỳ vọng lãi suất tăng và sức mạnh của đồng USD là hai yếu tố chính kéo giá vàng đi xuống. Biên bản cuộc họp gần nhất cho thấy phần lớn quan chức Fed nhận định chính sách tiền tệ cần tiếp tục thắt chặt để kiểm soát lạm phát.

Diễn biến này càng bất lợi cho vàng khi chỉ số USD trong tuần đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 2/4/2025. Đồng bạc xanh mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Giá vàng cần sự hỗ trợ từ nhu cầu tiêu dùng và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương để phục hồi. Những lo ngại liên quan đến sự cố hệ thống máy tính và trí tuệ nhân tạo cũng có thể thúc đẩy dòng tiền quay lại các tài sản hữu hình như vàng.

Trong một bản ghi chú hôm thứ Năm, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, cảnh báo các nhà đầu tư rằng giá vàng có thể giảm xuống còn 3.500 USD/ounce do kỳ vọng về việc tăng lãi suất đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và hỗ trợ đồng USD mạnh lên...

Goldman Sachs lần thứ hai trong chưa đầy một tháng hạ dự báo giá vàng cuối năm 2027, từ 4.800 USD xuống 4.650 USD/ounce.

Nguyên nhân chủ yếu là kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, với khả năng tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026 và một lần nữa vào tháng 3/2027. Goldman Sachs cảnh báo lãi suất cao có thể khiến các quỹ ETF và quỹ đầu cơ giảm tỷ trọng nắm giữ vàng, tạo thêm áp lực lên giá trong 3-6 tháng tới.

Dù vậy, ngân hàng này vẫn đánh giá tích cực triển vọng dài hạn nhờ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, ước tính trung bình 60 tấn mỗi tháng, cùng kỳ vọng Fed có thể đảo chiều giảm lãi suất từ cuối năm 2027.