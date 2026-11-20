Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 là dịp đặc biệt để tôn vinh và tri ân các thầy cô giáo đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục. Đây là ngày học sinh và phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hướng dẫn, dạy dỗ họ nên người, qua đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục và những người làm giáo dục trong xã hội. Một món quà ý nghĩa không chỉ thay lời cảm ơn chân thành mà còn là cầu nối gắn kết tình thầy trò thêm bền chặt.

Trong nhiều năm trở lại đây, vào ngày 20/11 bên cạnh những lời chúc, món quà truyền thống như hoa tươi, trái cây, đồ lưu niệm thì xuất hiện thêm những món quà rất 'đặc biệt', vừa giản dị, mang đậm giá trị tinh thần, vừa thiết thực gửi tới các thầy, cô. Những món quà này cũng nhận được nhiều sự quan tâm và được mọi người ưu tiên lựa chọn.

Các giỏ hoa quả luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong các món quà đi biếu, tặng.

Các set đồ gia vị nấu ăn được nhiều phụ huynh ưu tiên lựa chọn tặng các thầy cô trong dịp 20/11.

Các loại đặc sản truyền thống của Việt Nam cũng là một sự lựa chọn thú vị khi đi tặng các thầy cô.

Những hộp quà, giỏ trứng được nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn mang đi tặng.

Nhiều người ưu tiên các món quà giản dị, thiết thực, tránh lãng phí.

Giá một giỏ quà chỉ khoảng hơn 100.000 đồng nhưng lại vô cùng thiết thực.

Những món quà tuy mang ít giá trị vật chất nhưng lại đầy ắp giá trị tinh thần.

Thay vì một lãng hoa thì nhiều cửa hàng đã bắt kịp xu hướng chuyển đồi thành lãng rau, củ, quả, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ lại có thể sử dụng được.

Những món quà thể hiện tình cảm của người tặng tới các thầy cô.

Tùy theo sở thích và nhu cầu của mỗi người có thể lựa chọn món đồ ưng ý để tri ân các thầy cô thân yêu của mình, quan trọng là ở tấm lòng.

Các set bánh ngọt, đồ ăn, nước uống cũng được nhiều người lựa chọn.

Có những người thích tặng một giỏ qua, lãng quả vừa phổ biến mà nhanh gọn nhưng cũng có người lại thích món quà tinh thần, hàng handmade, vừa mang tính thẩm mĩ mà cũng mang nhiều ý nghĩa đối với các thầy cô và cũng có khách hàng lựa chọn những món quà bồi bổ sức khỏe để mang đi biếu tặng…

Thay vì bỏ ra một số tiền lớn để mua một lãng hoa hay những mặt hàng đắt đỏ thì những năm gần đây, vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều người tìm chọn những món quà tặng thiết thực, có ý nghĩa tinh thần, thể dùng được và phục vụ nhu cầu của người được tặng.