Giá vàng trong nước liên tục đi lùi

Trước giờ mở cửa phiên sáng 20/11, thị trường vàng trong nước vẫn tiếp tục chuỗi ngày ảm đạm khi đà giảm của giá vàng miếng lẫn vàng nhẫn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ở phân khúc vàng miếng, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu niêm yết ở mức 133,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 136,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước đó. Đồng thời, đây cũng là mức đáy mới của vàng miếng kể từ đầu năm đến nay. Tuy vậy, chênh lệch giữa chiều mua vào - bán ra vẫn được giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 29/1, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 55,1 triệu đồng/lượng. Cộng với chênh lệch mua vào - bán ra, người mua vàng miếng SJC đã mất khoảng 58,1 triệu đồng/lượng nếu mua vàng với giá “đu đỉnh”.

Ở phân khúc vàng nhẫn, các thương hiệu cũng điều chỉnh giá vàng giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào - bán ra, đưa giá vàng nhẫn lùi dần về mốc 130 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn được thương hiệu điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng, xuống còn 13,18 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,58 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 131,8 - 135,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Tại SJC, giá vàng nhẫn hiện ở mức 13,2 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,6 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm tới 500.000 đồng/lượng, xuống còn 13,2 triệu đồng/chỉ chiều mua vào và 13,6 triệu đồng/chỉ chiều bán ra, tương đương 132 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 136 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Nếu so với mức đỉnh hồi đầu năm, giá vàng nhẫn đã giảm tới 55 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 56 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cộng với chênh lệch mua vào - bán ra, người mua vàng nhẫn ở mức giá đỉnh đã mất tới 59 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới về sát mốc 3.700 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.709,6 USD/ounce, tương đương mức giảm 28,41 USD/ounce trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá bán USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116 triệu đồng/lượng (chưa gồm thuế, phí).

Việc Fed công bố biên bản cuộc họp tiếp tục đẩy giá vàng và bạc xuống các mức thấp mới. Hợp đồng vàng tương lai đóng cửa giảm 3,22%, còn hợp đồng bạc tương lai mất 4,90%. Đồng thời, giá vàng hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Biên bản cuộc họp tháng 10 cho thấy một số quan chức phản đối quyết định tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp gần nhất. Nhìn chung, nội dung biên bản được thị trường diễn giải theo hướng chính sách tiền tệ cứng rắn. Một số quan chức còn ủng hộ phương án tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, và toàn bộ thành viên dự báo lãi suất sẽ cao hơn vào đầu năm 2027.

Kỳ vọng Fed giữ lập trường diều hâu tiếp tục nâng đỡ đồng USD và gây thêm sức ép lên vàng. Chỉ số Dollar Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, có thời điểm tăng 0,3% lên gần 103,9 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Diễn biến 7 phiên gần đây cho thấy rõ hơn bức tranh này. Trong giai đoạn đó, hợp đồng vàng tương lai trên sàn Comex giảm 421 USD, tương đương hơn 10%, trong khi chỉ số USD chỉ tăng hơn 2%. Khoảng cách giữa hai biên độ cho thấy đợt bán tháo vừa qua chủ yếu xuất phát từ việc các nhà đầu tư bán vàng, chứ không đơn thuần do đồng USD mạnh lên. Trong 7 phiên qua, mức giảm của vàng lớn gấp khoảng 5 lần mức tăng của USD.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng giá vàng sẽ sớm hồi phục. Theo ông Juerg Kiener, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Đầu tư của Swiss Asia Capital (Singapore), tâm lý với vàng vẫn yếu, nhưng cho rằng giá sẽ hồi phục và có thể lấy lại vùng đỉnh cũ khi thị trường rõ hơn về cách các ngân hàng trung ương xử lý vấn đề tiền tệ và nợ công.

Đây không phải dự báo mạnh bạo đầu tiên của ông. Trước đó, Kiener từng cho rằng vàng có thể vượt 8.000 USD/ounce vào năm 2028, với lý do gồm cả bất ổn địa chính trị lẫn rủi ro tiềm ẩn trên thị trường nợ và tín dụng toàn cầu. Về ngắn hạn, ông lưu ý lượng tồn kho vàng đang thấp. Theo ông, đây là yếu tố kỹ thuật có thể kéo giá bật mạnh khi nhu cầu quay lại.