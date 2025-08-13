Quy mô doanh nghiệp 9X Phú Thọ dùng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh làm thịt sấy khô thu hơn 100 tỷ

Phú Thọ triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm lớn

Công An tỉnh Phú Thọ mới đây phát đi thông tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường, giám đốc Công ty TNHH MTV MQ Food, về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường), tại Thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ (trước thuộc xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) do Vũ Thị Hường làm giám đốc, cơ quan công an đã phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi; cùng 1 kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói thành phẩm.

Hàng tấn thịt sấy khô thành phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chuẩn bị được tuồn ra thị trường - Ảnh: Công an Phú Thọ

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, không đảm bảo chất lượng. Quá trình kiểm tra, một số lô hàng trong kho đông lạnh thậm chí đã bốc mùi hôi thối.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, từ năm 2020 đến nay, Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra tại cơ sở sản xuất thực phẩm của Vũ Thị Hiền – chị ruột của Vũ Thị Hường, tại Thôn Chợ, xã Vĩnh Hưng, cơ quan công an phát hiện thêm 300kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng 2 máy hút chân không và nhiều bao bì mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường.

Bao bì dán nhãn “đặc sản vùng cao” nhưng nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu từ các nguồn trôi nổi, không đảm bảo chất lượng - Ảnh: Công an Phú Thọ

Quy mô doanh nghiệp của 9X thu hơn 100 tỷ đồng từ chế biến hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV MQ Food có tiền thân là Công ty TNHH MTV Cương Hường, được thành lập tháng 5/2020.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp đăng ký 14 ngành nghề đăng ký kinh doanh, phần lớn là các ngành nghề liên quan đến thực phẩm. Trong đó, ngành nghề chính là chế biến thực phẩm sấy khô, chế biến thực phẩm đông lạnh.

Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ chỉ 500 triệu đồng, bà Vũ Thị Hường, sinh năm 1993, có địa chỉ thường trú tại Thôn 3, xã Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hường về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" – Ảnh: Công an Phú Thọ

Sau hơn 5 năm hoạt động với tên gọi là Công ty TNHH MTV Cương Hường, đến tháng 6/2025 vừa qua, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food như hiện nay.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp này, bà Vũ Thị Hường vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin với người tiêu dùng trên cả nước, Vũ Thị Hường đã lập chi nhánh “ảo” có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food) có địa chỉ tại: Số nhà 22 – Ngách 15 – Ngõ 200 – Minh Khai – TP Hà Giang và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ “Đặc sản vùng cao” dù công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này.

Ngoài ra, Hường còn mua chứng nhận HACCP (là hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.