Tập đoàn dược phẩm Starmed có Gel sát khuẩn Promed bị thu hồi, tiêu hủy quy mô khủng thế nào?

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy Gel sát khuẩn Promed

Mới đây Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đã có công văn về đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel Promed – Hộp 1 tuýp 30g, số tiếp nhận PCB 52/22/CBMP-HY, Số lô SX: 010124, NSX: 08/01/2024; HSD: 08/01/2027; do Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Starmed (Địa chỉ: Thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) sản xuất và Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed (Địa chỉ: C12, TT6 khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng Phenoxyethanol trong mẫu thử là 1,08%, vượt quá giới hạn cho phép là 1,0% theo quy định tại Tham chiếu số 29, Phụ lục VI (Annexes VI) Hiệp định mỹ phẩm ASEAN;

Gel sát khuẩn Promed được giới thiệu trên trang web của doanh nghiệp

Nhãn, hướng dẫn sử dụng của sản phẩm có các nội dung không phù hợp với Phiếu công bố và Thông tư số 06/2011/TT-BYT: chứa cụm từ không phù hợp với sản phẩm mỹ phẩm như “ngừa sẹo”, “Tái tạo tế bào da mới, mau lành vết thương”, “Đối tượng sử dụng: Các bệnh ngoài da do nhiễm virus: tay chân miệng, hepes, thủy đậu (trái dạ, phỏng dạ), zona, sởi; Vết thương nhỏ ở bề mặt da, vết cắt, vết rách da nhỏ ít chảy máu, phồng rộp, chầy xước; Vết bỏng nhẹ đến vừa; Mụn trứng cá; Viêm da, viêm lỗ chân lông, lở loét, mụn nước; Vết côn trùng cắn, muỗi đốt”.

Ông chủ của Tập đoàn dược phẩm Starmed là ai, quy mô thế nào?

Theo giới thiệu trên trang web của doanh nghiệp, Tập đoàn dược phẩm Starmed cho biết là doanh nghiệp dược phẩm có chỗ đứng vững vàng trên thị trường Việt Nam, được thành lập từ tháng 3 năm 2017 và hoạt động xuyên suốt đến nay.

Trong khi đó, theo Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại thời điểm thành lập, Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Hoàng Thị Diệu Huyền góp 1,05 tỷ đồng, tương đương 35% vốn góp; cổ đông Đặng Ngọc Sơn góp 1,35 tỷ đồng, tương đương 35% vốn góp và Bùi Doãn Cường góp 600 triệu đồng, tương đương 20% vốn góp.

Đến tháng 11/2017, ông Bùi Doãn Cường thoái vốn khỏi doanh nghiệp, cơ cấu góp vốn của các cổ đông còn lại có sự thay đổi. Trong đó, ông Đặng Ngọc Sơn góp 1,59 tỷ đồng, tương đương 53% vốn góp và cổ đông Hoàng Thị Diệu Huyền góp 1,26 tỷ đồng, tương đương 42% vốn góp.

Thời điểm này, ông Đặng Ngọc Sơn sinh năm 1980 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Tháng 5/2021, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 3 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng, ông Đặng Ngọc Sơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ông Đặng Ngọc Sơn (trái) sinh năm 1980 giữ vị trí lãnh đạo ở các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Starmed Group

Đến tháng 9/2021, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng mạnh từ 6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng; Đến tháng 3/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp tiếp tục tăng từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng và ở lần tăng vốn gần nhất vào tháng 12/2022, vốn điều lệ doanh nghiệp từ 50 tỷ đồng tăng lên 65 tỷ đồng. Ông Đặng Ngọc Sơn vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed, ông Đặng Ngọc Sơn còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Starmed và Công ty cổ phần dược phẩm Starmed Miền Nam.

Trong đó, Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Starmed được thành lập tháng 10/2021 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed góp 3,05 tỷ đồng, tương đương 61% vốn góp, cổ đông Nguyễn Cường Thịnh góp 1 tỷ đồng, tương đương 20% vốn góp và cổ đông Nguyễn Thị Thủy góp 950 triệu đồng tương đương 19% vốn góp. Ông Đặng Ngọc Sơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 5 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng và đến tháng 12/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 40 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần dược phẩm Starmed Miền Nam được thành lập tháng 4/2021 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Starmed góp 1,53 tỷ đồng, tương đương 51% vốn góp, cổ đông Đặng Ngọc Sơn góp 810 triệu đồng, tương đương 27% vốn góp và cổ đông Hoàng Thị Diệu Huyền góp 660 triệu đồng, tương đương 22% vốn góp. Tại đây, ông Đặng Ngọc Sơn giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 5/2021, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 3 tỷ đồng lên 28 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Theo đó, với việc đang làm lãnh đạo ở 3 doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, hệ sinh thái của đại gia Đặng Ngọc Sơn có tổng vốn điều lệ lên tới 133 tỷ đồng.