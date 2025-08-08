Chủ của phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền" vừa bị xử phạt tại Đà Nẵng là ai?

Phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền" ở Đà Nẵng bị xử phạt

Ngày 6/8, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 890/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Đà Nẵng số tiền phạt 148,5 triệu đồng.

Công ty này có địa chỉ trụ sở chính tại 180 Trần Phú, phường Phước Ninh, thành phố Đà Nẵng và là đơn vị vận hành Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng có cùng địa chỉ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng kết luận 6 hành vi vi phạm, gồm: Không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ cam kết hoặc phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận; Không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; Không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định; Không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; Không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.

UBND thành phố buộc Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Đà Nẵng phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Trước đó, tháng 7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 người là quản lý nhân sự, nhân viên Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Công an xác định trong quá trình hoạt động, phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ chỉ đăng ký trên giấy tờ, không khám, điều trị trực tiếp mà thay vào đó là sử dụng nhân viên không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định để giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh.

Nhóm “bác sĩ giả” mỗi ngày thực hiện hàng chục ca tiểu phẫu… nhiều người trong số này chưa học hết lớp 12 nhưng vẫn ngang nhiên cầm dao, thực hiện thủ thuật y tế, cố ý gây đau đớn, hoảng loạn cho bệnh nhân nhằm ép nâng gói dịch vụ từ vài trăm nghìn lên 10–30 triệu đồng, thậm chí lên tới 50 triệu đồng chỉ cho một ca tiểu phẫu đơn giản.

Đáng chú ý, để rút hầu bao của khách hàng, phòng khám đã chỉ đạo nhân viên “vẽ bệnh”, mục đích là làm cho khách hàng hoang mang mà chọn gói có dịch vụ có giá tiền cao hơn rất nhiều so với thực tế.

Ngoài phòng khám "vẽ bệnh, moi tiền”, 9X còn làm chủ loạt doanh nghiệp

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Đà Nẵng được thành lập tháng 2/2023. Doanh nghiệp đăng ký 61 ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong đó ngành nghề đăng ký chính là hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng do bà Nông Thị Thu sinh năm 1993 là chủ sở hữu đồng thời giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào tháng 4/2023, cơ cấu góp vốn của các cổ đông đã được tiết lộ. Theo đó, bà Nông Thị Thu trực tiếp góp 6,5 tỷ đồng, tương đương 65% vốn góp, cổ đông Nguyễn Hồng Nhung và Dương Thùy Linh mỗi người góp 1,75 tỷ đồng, tương đương 17,5% vốn góp.

Ngoài vị trí Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Quốc tế Đà Nẵng vừa bị xử phạt, bà Nông Thị Thu còn trực tiếp làm lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp khác như Công ty TNHH kinh doanh & thương mại Diệu Phương Đường; Công ty TNHH xuất nhập khẩu máy móc thiết bị Giai Lạc; Công ty TNHH đầu tư & phát triển y tế Bách Niên; Công ty TNHH đầu tư y tế công cộng quốc tế Việt Nam; Công ty Cổ phần đầu tư bệnh viện đa khoa quốc tế Bình Dương và Công ty TNHH Top Ruby Media.

Trong đó Công ty TNHH Top Ruby Media thành lập tháng 1/2025 với vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng. Bà Nông Thị Thu là chủ sở hữu và giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty Cổ phần đầu tư bệnh viện đa khoa quốc tế Bình Dương được thành lập tháng 10/2024 với vốn điều lệ 15 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, bà Nông Thị Thu góp 7,5 tỷ đồng tương đương 50% vốn góp, hai cổ đông gồm Đỗ Thị Lan và Nguyễn Duy Khương mỗi người góp 3,75 tỷ đồng tương đương 25% vốn góp mỗi người. Tại đây, bà Nông Thị Thu giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH đầu tư y tế công cộng quốc tế Việt Nam được thành lập tháng 11/2022 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Bà Nông Thị Thu là chủ sở hữu và giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty TNHH đầu tư & phát triển y tế Bách Niên được thành lập tháng 3/2021, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Bà Nông Thị Thu được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật vào tháng 2/2024.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu máy móc thiết bị Giai Lạc được thành lập tháng 6/2020 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Bà Nông Thị Thu là chủ doanh nghiệp đồng thời giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong khi đó, Công ty TNHH kinh doanh & thương mại Diệu Phương Đường được thành lập tháng 1/2016. Tại đây bà Nông Thị Thu giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.