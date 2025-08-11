Hai doanh nghiệp đề xuất chi 65.000 tỷ đồng làm metro nối TP HCM với Long Thành có quy mô thế nào?

Đề xuất làm metro nối TP HCM với sân bay Long Thành

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital mới đây đã có văn bản gửi HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nối dài metro số 1 TP HCM kết nối sân bay Long Thành, phát triển mô hình đô thị thông minh TOD (Transit - Oriented Development).

Dự án được kiến nghị thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), dưới hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Về quy mô, dự án có tổng chiều dài ước tính khoảng 38,5km gồm 3 đoạn.

Trong đó, đoạn từ ga S0 đến trung tâm hành chính mới của tỉnh dài khoảng 6,5km. Đoạn từ trung tâm hành chính mới của tỉnh đến sân bay Long Thành dài khoảng 27km. Đoạn từ trung tâm hành chính mới của tỉnh đến đường trục trung tâm TP Biên Hòa tại phường Thống Nhất dài khoảng 5km.

Tuyến Metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên với tổng mức đầu tư 43.700 tỷ đồng đã chính thức vận hành - Ảnh: Thông tin Chính phủ

Liên danh cho biết đàm phán với các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước có kinh nghiệm trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển metro.

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng), được sử dụng 100% vốn tư nhân của liên danh và đối tác của liên danh.

Theo bên đề xuất, phần lập báo cáo, thiết kế kỹ thuật và thi công công trình từ nay đến khi chuyển giao sẽ do liên danh và đối tác đảm nhiệm. Phần dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ do nhà nước thực hiện theo quy định.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến 4 đến 6 năm từ ngày nhận bàn giao mặt bằng.

DonaCoop và Tập đoàn VinaCapital có quy mô thế nào?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Donacoop được thành lập năm 2005 từ việc liên kết 9 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lúc đầu, đơn vị này hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề và chủ yếu là nông nghiệp, nhưng sau đó chuyển dịch qua phát triển bất động sản bằng việc làm chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng; Dự án Long Thành Plaza; Dự án đầu tư khai thác đất đá tại mỏ đá Tân Cang 6; Dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng; Dự án hạ tầng nhà ở xã hội tại xã Tam Phước…

Công ty có trụ sở tại đường Lê Duẩn, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 10/2024, vốn điều lệ của Donacoop giảm mạnh từ 6.000 tỷ đồng xuống còn 3.900 tỷ đồng. Ông Bùi Thanh Trúc sinh năm 1960 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng Donacoop, ông Bùi Thanh Trúc còn giữ vị trí lãnh đạo và người đại diện theo pháp luật của một loạt đơn vị khác có vốn điều lệ từ vài chục đến cả nghìn tỷ đồng có thể kể đến Công ty cổ phần phát triển đô thị thông minh Đồng Nai với vốn điều lệ 10 tỷ đồng; Công ty cổ phần xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình - NT với vốn điều lệ 30 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư Donacoop Bến Tre có vốn điều lệ 120 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư Donacoop Bình Phước với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng; Công ty TNHH thành phố Aqua Dona với vốn điều lệ 500 tỷ đồng; Công ty TNHH thành phố Waterfront Dona với vốn điều lệ 500 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tập đoàn VinaCapital được thành lập năm 2003, hiện là tập đoàn đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu tại Việt Nam với nhiều dự án đầu tư với tổng giá trị gần 4 tỷ USD.

Ngoài quỹ đầu tư dạng đóng VinaCapital Vietnam Opportunity Found Limited (VOF) đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của thị trường chứng khoán Luân Đôn, VinaCapital đang quản lý các quỹ mở, quỹ ETF, các tài khoản ủy thác và quỹ đầu tư nội địa phục vụ nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, VinaCapital cũng đang hợp tác với các đối tác quốc tế để đầu tư vào các lĩnh vực khách sạn, đầu tư công nghệ và năng lượng.